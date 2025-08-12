scorecardresearch
 

Feedback

Jolly LLB 3 Teaser: 'जॉली एलएलबी 3' टीजर: एक नहीं दो जॉली से होगी मुलाकात, जज भी हुए परेशान

कोर्ट के जज त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं, जिसकी वजह से वो तीखी जुबान वाले जॉली मिश्रा (अक्षय कुमार) और जुगाड़ू जॉली त्यागी (अरशद वारसी) के बीच फंसे. हालांकि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है. टीजर से साफ है कि ये फिल्म जबरदस्त होगी.

Advertisement
X
फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के टीजर में अक्षय कुमार, अरशद वारसी (Photo: Youtube Screengrab/@StarStudioss)
फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के टीजर में अक्षय कुमार, अरशद वारसी (Photo: Youtube Screengrab/@StarStudioss)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म का जबसे ऐलान हुआ है तभी से फैंस इसे लेकर उत्साहित थे. सभी के मन में सवाल था कि आखिर दोनों जॉली मिलकर ऐसा क्या करने वाले हैं, जो इस फिल्म को देखने में मजेदार बनाएगा. अब पिक्चर के टीजर से साफ हो गया है कि इस बार दो जॉली के साथ मजा डबल तो होगा ही, साथ ही दोनों के बीच धुआंधार जंग भी देखने को मिलेगा.

रिलीज हुआ जॉली एलएलबी 3 का टीजर

टीजर की शुरुआत दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालय से होती है, जहां वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली (अरशद वारसी) अपनी डाली एक याचिका की सुनवाई के लिए आया है. मेरठ के जॉली से मिलकर जज सुंदर लाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) उसके गुस्से के बारे में पूछते हैं. जॉली का कहना है कि वो बीवी-बच्चों वाला आदमी है, अब उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है. हालांकि जॉली की हरकतें कुछ और ही बता रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

workout tips
Celebrity Trainers ने बताया Gym का सही तरीका और time 
Mrunal Thakur
Dhanush संग अफेयर पर Mrunal ने तोड़ी चुप्पी? 
Prabhas
Prabhas के घरवालों ने दी गुडन्यूज, कौन होगी दुल्हन? 
'वॉर-2' के प्री-रिलीज इवेंट में ऋतिक-जूनियर NTR का जलवा, देखें मूवी मसाला  
Asit Kumarr Modi,Disha Vakani,Hina Khan
Film Wrap: 'तारक मेहता' के प्रोड्यूसर ने छुए 'दयाबेन' के पैर, 'प्रेग्नेंट' हुआ हिना खान का पति रॉकी 

इसी कोर्ट में डिफेंस के वकील के तौर पर एंट्री होती है, कानपुर के जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली (अक्षय कुमार) की. कानपुर का जॉली जज साहब का आशीर्वाद लेने जाता है और यही मेरठ के जॉली से उसकी भिड़ंत हो जाती है. दोनों के बीच शुरू होती है तू-तू मैं-मैं, जो देखकर ही पता चल रहा है कि दूर तक जाएगी. इसके बाद शुरू होता है महासंग्राम.

Advertisement

यहां एक जॉली दूसरे जॉली का जीना दुश्वार करने की कोशिश कर रहा है. दोनों के बीच जुबानी जंग के साथ-साथ सब्जियों से लड़ाई और हाथापाई तक की नौबत आ गई है. वहीं जज त्रिपाठी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं, जिसकी वजह से वो तीखी जुबान वाले जॉली मिश्रा (अक्षय कुमार) और जुगाड़ू जॉली त्यागी (अरशद वारसी) के बीच फंसे. हालांकि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है.

टीजर से एक बार तो साफ है कि इस बार दोनों जॉली मिलकर कोर्टरूम में कॉमेडी, हंगामा और क्लेश करने वाले हैं. अक्षय और अरशद की ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. स्टार स्टूडियो18 की पेशकश, 'जॉली एलएलबी 3' सुभाष कपूर ने लिखी है. साथ ही इसका निर्देशन भी किया है. आलोक जैन और अजीत अंधारे इसके प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला के साथ हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement