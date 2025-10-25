एक्टर सतीश शाह के जाने से दुखी जॉनी लीवर, बोले- 40 साल की दोस्ती...

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर सतीश शाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. 25 अक्तूबर दोपहर ढाई बजे सतीश ने अंतिम सांस ली. दरअसल, सतीश काफी समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे. आजतक/इंडिया टुडे को सतीश के मैनेजर ने न्यूज कन्फर्म की.

सतीश के निधन से दुखी जॉनी लिवर

सतीश के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. हर कोई उनके जाने से दुखी नजर आ रहा है. खासकर जॉनी लीवर. जॉनी ने X (पहले ट्विटर) पर सतीश के निधन पर दुख जताते हुए एक पोस्ट शेयर की. साथ ही सतीश के साथ एक पुरानी फोटो भी शेयर की, जिसमें दोनों साथ में काम करते नजर आ रहे हैं.

Feeling extremely sad to share that we’ve lost a great artist & my dearest friend of over 40 years. It’s hard to believe—I had spoken to him just two days ago. Satish Bhai, you will truly be missed. Your immense contribution to film and television will never be forgotten. 🙏🏽🕊️ pic.twitter.com/IXuXI1AYhA — Johny Lever (@iamjohnylever) October 25, 2025

जॉनी ने लिखा- बहुत दुखी मन से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम सभी ने एक शानदार आर्टिस्ट और मेरे जिगरी दोस्त सतीश को खो दिया है. हम दोनों की दोस्ती पिछले 40 सालों से कायम रही. मेरे लिए ये मानना मुश्किल हो रहा है कि सतीश अब इस दुनिया में नहीं रहे. दो दिन पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी. सतीश भाई, आप बहुत याद आओगे. आपने जो फिल्म और टीवी की दुनिया में कमाल का काम किया है वो हम में से कोई नहीं भूलेगा.

गुल्शन देवय्या ने भी X पर पोस्ट शेयर कर सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी.

सतीश ने फिल्म-टीवी में दिखाया दमखम

सतीश ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. सतीश शाह को मशहूर टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' से पहचान मिली. उसके बाद वो दर्शकों के दिल में उतरते चले गए. सतीश का जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था. सतीश ने जेवियर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की थी.

साल 1972 में सतीश ने डिजाइनर मधु शाह से शादी की. एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म 'भगवान परशुराम' से की थी. इसके बाद 'अरविंद देसाई की अजीब दास्तान', 'गमन', 'उमराव जान', 'शक्ति', 'जाने भी दो यारों', 'विक्रम बेताल' जैसी फिल्मों में वो नजर आए.

फिर साल 1984 में सतीश ने टीवी की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने सिटकॉम 'ये जो है जिंदगी' किया. इस शो के 55 एपिसोड में सतीश ने 55 अलग किरदारों को निभाया था. इसके बाद साल 1995 में आए शो 'फिल्मी चक्कर' में उन्हें प्रकाश का रोल निभाया, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में भी काम किया. 'फिल्मी चक्कर' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई', दोनों में ही उनकी जोड़ी एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह संग जमी थी.

