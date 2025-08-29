scorecardresearch
 

निशानची का नया गाना 'झूले झूले पालना' रिलीज, वेदिका पिंटो का जबरदस्त अंदाज

अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म 'निशानची' का तीसरा गाना 'झूले झूले पालना' रिलीज हो चुका है, जिसे मनन भारद्वाज ने कंपोज और लिखा है. यह गाना पारंपरिक लोरी को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ता है और फिल्म की अनोखी दुनिया की झलक प्रस्तुत करता है. निशानची में ऐश्वर्य ठाकरे डबल रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी.

फिल्म 'निशानची' के एक सीन में एक्ट्रेस वेदिका पिंटो (Photo: Aajtak)
डायरेक्टर अनुराग कश्यप की नई फिल्म 'निशानची' लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का नया गाना 'झूले झूले पालना' रिलीज हो गया है. इस गाने को मनन भारद्वाज ने कंपोज किया और लिखा है. साथ ही इसे मनन भारद्वाज, प्राजक्ता सुकरे और हिमानी कपूर ने मिलकर गाया है.

रिलीज हुआ फिल्म निशानची का गाना

जार पिक्चर्स और फ्लिप फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'निशानची' के प्रोड्यूसर अजय राय और रंजन सिंह हैं. इसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. ​इस फिल्म से ऐश्वर्य ठाकरे एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं, जो एक दमदार डबल रोल में नजर आएंगे. उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदारों में हैं.
 
अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया और जी म्यूजिक ने फिल्म 'निशानची' का तीसरा गाना 'झूले झूले पालना' रिलीज कर दिया है. यह गाना एक पुरानी, पारंपरिक लोरी से प्रेरित है, जिसे कंपोजर मनन भारद्वाज ने एक नए और इमोशन से भरे अंदाज में तैयार किया है. यह गाना लोक संगीत को नए और मॉडर्न संगीत के साथ मिलाता है.

इसके अलावा यह गाना इसलिए भी खास है, क्योंकि यह एक लोरी की धुन को एक कैची ट्रैक और हाई एनर्जी गाने में बदल देता है, जो सुनने के बाद साथ बने रहने वाला है. 'निशानची' की दुनिया में मौजूद हिम्मत, जुनून और ड्रामे का एहसास यह गाना अपने म्यूजिक वीडियो के जरिए खूबसूरती से दिलाता है. अपने जबरदस्त विजुअल्स और माहौल के साथ यह गाना न सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन करता है बल्कि फिल्म की अनोखी दुनिया की झलक भी दिखाता है.

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी निशानची का प्रोडक्शन अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले फ्लिप फिल्म्स के साथ किया है. फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखी है. ये फिल्म एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जिसमें दो भाइयों की उलझी हुई कहानी दिखाई गई है. दोनों अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं और उनकी पसंद-नापसंद ही उनके भविष्य को तय करती है. 'निशानची', देशभर के सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज होगी.

