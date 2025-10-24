'प्यारी हैं जया बच्चन, मुझे खूब हंसाया', एक्ट्रेस के रवैये पर बोलीं अंजलि आनंद, किया बचाव

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन अक्सर पैपराजी के प्रति अपने तीखे व्यवहार और बेबाक रवैये के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हर बार जब उनका फोटोग्राफरों को तस्वीरें लेने से रोकने वाला कोई वीडियो वायरल होता है, तो इंटरनेट उन्हें 'रूड' या 'घमंडी' करार दे देता है. हालांकि उनकी 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की को-स्टार अंजलि आनंद अब उनके बचाव में सामने आई हैं. अंजलि ने जया बच्चन को 'दुनिया की सबसे प्यारी इंसान' बताते हुए यह कहा कि लोग उन्हें गलत समझते हैं.

अंजलि आनंद ने कही ये बात

फिल्मीज्ञान के साथ एक पॉडकास्ट में अंजलि आनद ने जया बच्चन के वायरल पैपराजी वीडियो के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि लोग अक्सर उन्हें गलत तरीके से आंकते हैं. उन्होंने कहा, 'वह दुनिया की सबसे प्यारी इंसान हैं. वह एक दादी भी हैं, और लोग यह भूल जाते हैं. वह अपनी पोती के साथ चल रही होती हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता कि पैपराजी कैसे दिखते हैं. वो थोड़ी सड़क पर चलते हैं, वो अपने महलों में रहते हैं, उनका सब कुछ हो चुका है, अब वो आराम कर रही हैं, उन्हें परेशान मत करो. और अगर कर भी रहे हो, तो जवाब के लिए तैयार रहो. वह एक दादी हैं जो महलों में रहती हैं, इटली में छुट्टियां मनाती हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं. उन्हें नहीं पता कि पैपराजी क्या होते हैं. तो अगर कोई उनकी पोती की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, तो बेशक वह उन्हें रोकेंगी. मुझे यकीन है कि वह खुद भी उन वीडियो पर हंसती होंगी.'

अंजलि ने 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में जया के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी याद किया. उन्होंने बताया, 'वह बहुत प्यारी हैं. सेट पर जब मुझे भूख लगी थी, तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया. उन्होंने सीन के बीच में मुझे हंसाया. हम सबसे ज्यादा साथ में ही रहते थे क्योंकि मेरे ज्यादातर सीन उनके साथ थे, तो बहुत मजा आया. सेट पर सबसे पहले आकर सबकी टांग खींचेंगी और सबसे मजेदार बातें कहेंगी. वह वैसी बिल्कुल भी नहीं हैं जैसा लोग उन्हें दिखाते हैं. लेकिन उन्हें हर किसी के लिए प्यारा क्यों होना चाहिए? वह सिर्फ अपने लोगों के साथ गर्मजोशी दिखाएंगी. उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है.'

फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में अंजलि ने जया बच्चन की पोती की भूमिका निभाई थी. करण जौहर के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, तोता रॉय चौधरी संग अन्य ने काम किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी. इसने दुनियाभर में लगभग 357 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं अंजलि आनंद को पिछली बार नेटफ्लिक्स सीरीज 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था.

