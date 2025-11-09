scorecardresearch
 

काम पाकर खुश नहीं एक्टर, टैलेंट की नहीं हो रही कद्र, बोले- स्क्रिप्ट्स बहुत ही...

'छलांग' और 83 जैसी फिल्में करने के बाद दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने वाले जतिन सरना को आखिरी बार सलमान खान के साथ फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था. जतिन के पास इस समय बहुत काम है, जिसमें वो बिजी भी चल रहे हैं, लेकिन वो काम से खुश नहीं हैं.

जतिन सरना ने कही ये बात (Photo: Instagram @thejatinsarna)
एक्टर जतिन सरना, अभी के लिए अपने करियर का एक स्वीट स्पॉट एन्जॉय कर रहे हैं. काफी सारी वेब सीरीज और फिल्मों पर एक साथ काम कर रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, जतिन, साउथ सिनेमा में भी नजर आने वाले हैं. मतलब कहना गलत नहीं होगा कि जतिन की प्लेट काम से पूरी तरह भरी हुई है. पर एक चीज है जो उन्हें खटक रही है. 

जतिन, आज भी नेटफ्लिक्स की सीरीज 'सैक्रेड गेम्स' में अपने किरदार बांटी के लिए जाने जाते हैं. जिस तरह का काम जतिन को ऑफर हो रहा है, उससे वो खुश नहीं हैं. जतिन का कहना है कि स्क्रिप्ट्स और फिल्ममेकर्स अपने सेफ स्पेस में खेल रहे हैं. वो कुछ भी एक्स्पेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं.

जतिन ने रखी अपनी बात
जतिन ने कहा- मेरे पास जो भी रोल्स आ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो मैं अपने करियर में निभा चुका हूं. कुछ भी नयापन उसमें नहीं दिख रहा है. मुझे ये एक चैलेंज की तरह लगता है, क्योंकि लोग मेरे को लेकर रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे हैं. न ही मुझे लेकर कोई एक्स्पेरिमेंट करने का सोच रहा है. मुझे ये देखकर अच्छा लगेगा कि कोई डायरेक्ट मुझे अलग तरह का काम दे रहा है. वो काम जो मेरी ऑडियन्स को सरप्राइज कर दे. हाल ही में जतिन ने माधुरी दीक्षित के साथ एक वेब सीरीज की शूटिंग रैपअप की है. 

मैं खुद को कैसे प्रूव करूं? कोई अपनी कहानियों को लेकर मेरे साथ रिस्क ही नहीं लेना चाहता है. कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि मैं भी फिल्म को आगे बढ़ा सकता हूं. ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि हर एक्टर के साथ हो रहा है. हर कोई अपनी जगह एक चैलेंज महसूस कर रहा है. क्योंकि कोई भी डायरेक्टर उनके साथ एक्स्पेरिमेंट नहीं करना चाहता है. 

जतिन, रजनीकांत के साथ फिल्म 'जेलर 2' में भी काम करते नजर आने वाले हैं. तमिल सिनेमा में काम करने के अनुभव पर बात करते हुए जतिन ने कहा- मैं वो सिनेमा सबसे ज्यादा एन्जॉय कर रहा हूं. मैंने तमिल सीखी है और मेरे लिए डायलॉग्स को डिलीवर करना एक बड़ा चैलेंज है. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और एक्स्प्लोर कर रहा हूं. इस जर्नी को एन्जॉय कर रहा हूं. क्योंकि मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है. 

तमिल सिनेमा है बिल्कुल अलग
जतिन ने कहा- भाषा सबसे बड़ा चैलेंज है. क्योंकि जब आफ हिंदी सिनेमा में काम कर रहे होते हैं तो आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं. पर साउथ सिनेमा में बहुत सारी चीजें हैं जैसे भाषा और डायलॉग्स जिनपर आपको काम करने में काफी समय लग सकता है. वहां का वर्क कल्चर काफी अलग है. मेरे करियर के लिए ये अनुभव अच्छा है. मैं इंतजार कर रहा हूं कि साउथ की ऑडियन्स मुझे अपनाए. 

---- समाप्त ----
