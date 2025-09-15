शिखर पहाड़िया संग जल्द शादी करेंगी जाह्नवी कपूर? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच

फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का धमाकेदारा ट्रेलर सोमवार को मुंबई में लॉन्च किया गया. इस दौरान फिल्म के लीड एक्टर वरुण धवन और जान्ह्नवी कपूर सहित पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. ट्रेलर के दौरान एक्ट्रेस जान्ह्ववी कपूर ने इस फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बताया. इस इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने इस बात पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी कि वो शादी के बंधन में कब बंध रही हैं?

शादी को लेकर जान्ह्नवी ने क्या कहा?

गौरतलब है कि जान्ह्नवी और शिखर पहाड़िया काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि दोनों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. जब ट्रेलर इवेंट के दौरान जान्ह्नवी से उनकी शादी को लेकर पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा, 'अभी मेरी प्लानिंग फिल्मों को लेकर हैं, शादी के लिए अभी बहुत टाइम हैं.' यानी इस बात से साफ हो गया कि एक्ट्रेस अभी शादी नहीं करना चाहती हैं.

हनीमून को लेकर बताया था प्लान

अब जान्ह्नवी कपूर शादी को लेकर तो एक दम क्लियर है लेकिन बीते दिनों Vogue संग बातचीत में उन्होंने शादी और हनीमून के बारे में जिक्र किया था. एक्ट्रेस ने कहा था, 'मैं तिरुपति में शादी करना चाहती हूं, मैं इस दौरान बहुत सारे लोगों को नहीं चाहती. मैं चाहती हूं कि ये सब जल्दी हो, मैं चाहती हूं कि हनीमून बहुत लंबा हो. मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो भी पहनूंगी वह मनीष मल्होत्रा का होगा, क्योंकि वह मेरे पसंदीदा व्यक्ति हैं.'

सोशल मीडिया पर हिट दोनों की जोड़ी

बता दें कि सोशल मीडिया पर जान्ह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. दोनों कभी साथ वेकेशन मनाते हुए दिखते हैं तो कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं. एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें जान्ह्नवी ने शिखर नाम लिखी हुई टी-शर्ट पहनी थी. इसके अलावा एक्ट्रेस ने एक नेकलेस भी पहना था, जिसमें 'शिखू' लिखा हुआ था.

कौन हैं शिखर पहाड़िया?

बता दें कि शिखर पहाड़िया राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. देश के पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के पोते हैं. उनकी मां स्मृति शिंदे एक्ट्रेस रही हैं. शिखर को पोलो का बहुत शौक है. वह रॉयल जयपुर पोलो स्क्वाड का हिस्सा थे और 2013 में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था. 13 की उम्र से वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं और खुद की एक कंसल्टिंग फर्म भी शुरू किया, जो पालतू पेट्स के मालिकों को जरूरी सलाह देते हैं. शिखर के भाई वीर पहाड़िया भी एक्टर हैं. उन्होंने स्काई फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

