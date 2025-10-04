scorecardresearch
 

Feedback

बॉलीवुड में इंसाइडर-आउटसाइडर डीबेट से परेशान हुईं जाह्नवी कपूर, फ्रस्ट्रेशन में बोलीं- हमारा स्ट्रगल...

श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर ने बॉलीवुड में होने वाली इंसाइडर-आउटसाइडर डीबेट को लेकर अपनी नाराजगी जताई है. एक्ट्रेस ने कहा है कि कोई भी स्टार किड्स का स्ट्रगल नहीं सुनना चाहता जिससे वो परेशान हैं.

Advertisement
X
जाह्नवी कपूर ने जताई नाराजगी (Photo: Instagram @janhvikapoor)
जाह्नवी कपूर ने जताई नाराजगी (Photo: Instagram @janhvikapoor)

बॉलीवुड में स्टार किड्स और स्ट्रगलिंग एक्टर्स के बीच एक विवाद हमेशा से चला आया है. जहां एक तरफ कुछ एक्टर्स हैं जो बड़ी मुश्किल से फिल्मों में आ पाते हैं, तो वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने परिवार के जरिए इंडस्ट्री में कदम रखते हैं. कई लोग इस बात पर नाराजगी भी जताते हैं. उनका मानना है कि स्टार किड्स बिना ज्यादा मेहनत किए फिल्में पाते हैं. अब इन्हीं सब बातों पर जाह्नवी कपूर ने अपनी दिल की बात सामने रखी है.

इनसाइडर-आउटसाइडर वाली बात से क्यों परेशान हुईं जाह्नवी?

जाह्नवी दरअसल इंडियन सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी हैं. उनके पिता बोनी कपूर बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर में से एक हैं. जाह्नवी की लगभग पूरी फैमिली फिल्मों से ताल्लुक रखती है. ऐसे में उनपर भी नेपोटिज्म का टैग लगाया जाता है, जिससे अब जाह्नवी परेशान हैं. उन्हें बॉलीवुड में इंसाइडर और आउटसाइडर एक्टर्स के बीच होने वाली इस बहस से परेशानी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Anshula Kapoor, Rohan Thakkar
बोनी कपूर की लाडली रचाएगी शादी, सगाई में छाईं बहनें-चाची 
Sunny Sanskari Ki Tusli Kumari box office day 2
'कांतारा' की आंधी में उड़ी SSKTK, दूसरे दिन ऐसा रहा फिल्म का कलेक्शन 
ओवरएक्टिंग से भरी है Varun-Janhvi Kapoor की फिल्म! 
Varun Dhawan,Manish Paul
वरुण धवन हैं इनसिक्योर, कटवाते हैं एक्टर्स के सीन? अफवाहों पर दिया जवाब 
sunny sanskari tulsi kumari set to open better than expectations, 10 crores on cards
Review: घिसी-पिटी कहानी, ओवरएक्टिंग से भरी है वरुण-जाह्नवी की SSKTK 

हाल ही में फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में जाह्नवी ने स्टार किड्स के स्ट्रगल पर बात करते हुए कहा, 'कोई हमारा स्ट्रगल सुनना नहीं चाहता है. क्योंकि हम एक स्पेशल बैकग्राउंड से हैं, तो कोई थोड़ी ना सुनना चाहता है. ये बिल्कुल ठीक नहीं है. मुझे लगता है कि हमें शिकायत भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें जो भी मिला है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं. अगर हम यहां बैठकर बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, जब कि सभी के लिए होता है.'

Advertisement

'मुझे इंडस्ट्री में ये इंसाइडर और आउटसाइडर के बीच होने वाला फर्क नहीं पसंद है. लेकिन उनका जो स्ट्रगल होता है, वो बहुत अलग होता है. वो हम नहीं समझ पाएंगे. हमारा यहां शिकायत करना कि हम बहुत चीजों से गुजरे हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ टोन-डेफ है और कोई सुनना भी नहीं चाहता है.'

कैसा रहा जाह्नवी कपूर का बॉलीवुड में सफर?

जाह्नवी कपूर पिछले आठ सालों से लगातार बॉलीवुड में काम कर रही हैं. उन्होंने साल 2017 में फिल्म 'धड़क' से अपना सिल्वर स्क्रीन डेब्यू किया था जो हिट साबित हुआ. इस दौरान जाह्नवी की कई फिल्में फ्लॉप हुईं, तो कईं बड़ी हिट भी हुई हैं. हाल ही में आई उनकी फिल्म 'होमबाउंड' ने दुनियाभर में वाहवाही लूटी. उनकी फिल्म इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री के लिए भी चुनी गई है. 

जाह्नवी की लेटेस्ट फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी रिलीज हुई है, जो एक मल्टी स्टारर फैमिली एंटरटेनर है. इस फिल्म ने दो दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' से क्लैश के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई की है. अब जाह्नवी जल्द तेलुगू सुपरस्टार रामचरण की अगली फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement