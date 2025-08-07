'वॉर 2' से 'जनाब-ए-आली' गाने का टीजर रिलीज, ऋतिक से टकराए जूनियर एनटीआर, किसकी होगी जीत?

यशराज फिल्म्स ने आखिरकार अपने स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म 'वॉर 2' के सबसे चर्चित गाने 'जनाब-ए-आली' की पहली झलक शेयर कर दी है. इसमें भारत के दो बेहतरीन डांसर और एक्टर्स, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच जबरदस्त डांस बैटल देखने को मिल रहा है. इस डांस बैटल का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे.

रिलीज हुआ वॉर 2 के नए गाने का टीजर

इस ट्रैक को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, गाया है सचेत टंडन और साज भट्ट ने, और इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने. ये एक एनर्जी से भरा और जोशीला डांस एंथम है, जो दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर देगा. प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, जो कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को अलग सोच के साथ पेश करने के लिए जाने जाते हैं. अब 'वॉर 2' के लिए 'कजरा रे' (बंटी और बबली) और 'कमली' (धूम 3) की स्मार्ट रिलीज स्ट्रैटेजी दोहरा रहे हैं.

सिनेमाघरों में देखने मिलेगा पूरा गाना

गाने की शुरुआत ऋतिक रोशन के दमदार स्टेप्स से होती है. इसके बाद आपको स्क्रीन पर जूनियर एनटीआर नजर आते हैं. दोनों एक ही जैसे स्टेप्स कर रहे हैं, लेकिन उनके अलग-अलग स्टाइल में फर्क देखना काफी मजेदार है. टीजर के अंत से पहले ऋतिक और जूनियर एनटीआर एक साथ स्क्रीन पर आते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते-करते कॉम्पिटिशन के मूड में आ जाते हैं. ये पूरा गाना आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिलेगा. लेकिन टीजर से साफ है कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच ये अनोखा घमासान मजेदार होने वाला है. इस गाने को लेकर ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी उत्साहित हैं. ऐसे में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपना रिएक्शन शेयर किया है.

ऋतिक की गर्लफ्रेंड ने किया सपोर्ट

फिल्म 'वॉर 2' के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने फैसला लिया है कि 'जनाब-ए-आली' गाना ऑनलाइन रिलीज नहीं किया जाएगा. इसके पीछे कारण ये है कि दर्शकों को बड़े पर्दे पर ऋतिक और एनटीआर को एक साथ डांस करते देखने का जादुई अनुभव उसी तरह मिले, जैसा इसे डिज़ाइन किया गया है. यशराज फिल्म्स की टीम चाहती है कि लोग इस अनुभव के लिए थिएटर में आएं और इसे एन्जॉय करें.

एक्ट्रेस सबा आजाद की इंस्टा स्टोरी

फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. इसमें कियारा आडवाणी को ऋतिक रोशन संग रोमांस करते देखा जाएगा. 'वॉर 2', 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगू और तमिल भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

