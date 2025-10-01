'कभी गोबर उठाता था, आज 7 स्टार में पार्टी करता हूं', स्ट्रगल पर बोले जयदीप अहलावत

एक्टर जयदीप अहलावत ने हरियाणा के एक गांव से मुंबई की ऊंची इमारतों तक के अपने शानदार सफर को याद किया. उन्होंने कहा कि वह कभी-कभी सोचते हैं कि वह कितनी दूर आ चुके हैं. जयदीप ने कहा कि उनके अनुभवों का दायरा असाधारण रूप से विशाल है, क्योंकि उन्होंने गोबर उठाने से लेकर सेवन स्टार होटल की छत पर पार्टी करने तक सब कुछ किया है.

MensXP को दिए एक इंटरव्यू में कहा जयदीप अहलावत ने कहा, 'मैंने सचमुच एक महल में रहने का अनुभव किया है. लेकिन लेकिन मैंने गाय की पूंछ पकड़कर तैरना भी सीखा है.' जयदीप ने वर्षों तक मेहनत की और 2020 में प्राइम वीडियो की सीरीज 'पाताल लोक' के साथ उन्हें बड़ी सफलता मिली. अब उन्हें उन दुर्लभ एक्टर्स में गिना जाता है, जो दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं.

सपनों का घर पाकर भी नहीं हैं संतुष्ट

जयदीप ने कहा कि गांव का जीवन शानदार था, और वह यह नहीं कहना चाहते कि उनका बचपन अभावग्रस्त था. एक्टर बोले, 'हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और हम साल में केवल एक जोड़ी जूते खरीद सकते थे.' साथ ही जयदीप ने यह भी बताया कि अब वह अपने सपनों का घर खरीदने के बाद भी कभी-कभी असंतुष्ट महसूस करते हैं. उन्होंने कहा, '15 साल तक मैं मुंबई में एक 2BHK में रहा. जब मैंने अपना सपनों का घर खरीदा, तो मेरा पहला विचार था कि अगली बार मैं इससे बड़ा घर लूंगा. यही मानव स्वभाव है. हम कभी भी जो हमारे पास है, उससे संतुष्ट नहीं होते.'

गोबर उठाने से लग्जरी पार्टियों तक

लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वह कभी-कभी सोचते हैं कि वह जीवन में कितनी दूर आ चुके हैं. जयदीप अहलावत ने कहा, 'गांव का जीवन शानदार था. यह अलग था, लेकिन मुश्किल नहीं. हमें कोई चिंता नहीं थी. आसपास कोई हमें जज करने वाला नहीं था. लेकिन गांव से मुंबई में रहने के लिए आना एक बहुत बड़ा बदलाव है. कभी-कभी मुझे लगता है कि यह सफर बहुत विशाल है. मैंने सब कुछ देखा है, गोबर उठाने से लेकर सात सितारा होटल की छत पर पार्टी करने तक.'

जयदीप ने कहा कि सफलता सापेक्ष है और देश की अधिकांश आबादी के लिए दिन में तीन वक्त का खाना जुटाना ही काफी बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा, 'लेकिन इस सफर ने मुझे कई तरह के अनुभव दिए हैं. मैं गांव में रहा, फिर रोहतक में, फिर पुणे में, और अब मुंबई में. मैंने गाय की पूंछ पकड़कर तैरना सीखा. यह मेरे पास एक अनुभव है. लेकिन मैं एक वास्तविक महल में भी रहा हूं. मेरे जीवन ने मुझे दुनिया घूमने और विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर दिया है. मैं अब सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हूं. मेरे अनुभव बहुत मजबूत हैं.'

जयदीप अहलावत इस साल फिल्म 'ज्वेल थीफ' और 'पाताल लोक' के दूसरे सीजन में नजर आए हैं. उन्हें अगली बार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में देखा जाने वाला है.

