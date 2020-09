इश्क में मरजांवा के वायरल 'सूटकेस' सीन पर बोलीं हेली शाह, '45 मिनट तक अंदर थीं बंद'

अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपने सीरियल इश्क में मरजावां 2 के सूटकेस वाले सीन को जरूर देखा होगा. इस सीन में एक्ट्रेस हेली शाह अपने कमरे से निकलकर आती हैं, फिसलकर दीवार से टकराती हैं और बेहोश होकर एक सूटकेस में गिर जाती हैं. फिर उन्हें कोई उठाकर ली जाता है और पानी में फेंक देता है. इस सीन के चर्चे खूब हुए थे और सोशल मीडिया पर इसका काफी मजाक भी बना था. वीडियो के वायरल होने के बाद अब एक्ट्रेस हेली शाह ने इस बारे में बात की है.

इस सीन के बारे में बात करते हुए हेली शाह ने कहा कि उनका काम अपनी जॉब को जितना हो सके ढंग से करना है. उन्होंने कहा, 'हां, सोशल मीडिया पर जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो काफी फनी है और मैं इसे बहुत अच्छे से ले रही हूं. हमने उस सीन को दर्शकों के लिए थोड़ा ड्रामा और दिलचस्पी लाने के लिए डाला था. एक शो में कुछ सीक्वेंस आपको फनी या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए हुए लग सकते हैं और डेली सोप में सबकुछ असल जिंदगी जैसा नहीं होता. एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरा काम अपने पार्ट को ढंग से निभाना है.'

