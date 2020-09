कंगना रनौत ने किया अनुष्का का सपोर्ट, मगर साथ में कर दी खिंचाई

ऐसे कई सारे उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं जब सेलेब्स कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन जाता है. हाल ही में आईपीएल 2020 के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस की आलोचना क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कर दी. मगर इसमें उन्होंने विराट की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को भी घसीट लिया. इस वजह से वे उल्टा खुद मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस कमेंट के लिए सुनील गावस्कर की निंदा की है.

कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा- अनुष्का उस समय चुप थीं जब मुझे हरामखोर कह कर बुलाया गया था. मगर आज वे खुद इस दलदल में फंस गईं हैं. मैं इस बात की निंदा करती हूं कि सुनील गावस्कर द्वारा उनका नाम क्रिकेट में घसीटा गया. मगर साथ ही मैं सैलेक्टिव फैमिनिज्म की भी आलोचना करती हूं.

बता दें कि कंगना रनौत को कुछ समय पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने अपशब्द कहे थे जिसके बाद से मामला काफी बढ़ गया था. कंगना हमेशा से काफी मुखर रही हैं और अपने इर्द-गिर्द उन्हें जो कुछ भी बुरा लगता है वे उसके खिलाफ आवाज उठाती नजर आती हैं.

#Anushka remained quiet when I was threatened and called Haramkhor but today the same misogyny coming to bite her, I condemn the fact that she was dragged in to cricket by #SunilGavaskar but selective feminism is equally uncool.