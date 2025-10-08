मां ने अकेले की परवरिश, पेरेंट्स के तलाक पर बोले ईशान खट्टर- 4 साल का था जब दोनों...

शाहिद कपूर के छोटे भाई और एक्टर ईशान खट्टर सुर्खियों में हैं. हाल ही में ईशान की फिल्म 'होमबाउंड' रिलीज हुई है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. इसकी सक्सेस ईशान एन्जॉय भी कर रहे हैं. हाल ही में ईशान ने एक इंटरव्यू में पेरेंट्स नीलिमा अजीम और राजेश खट्टर के तलाक पर खुलकर बात की. ईशान ने बताया कि वो सिर्फ 4 साल के थे, जब दोनों अलग हुए. मां नीलिमा ने ईशान को अकेले पाला.

ईशान ने किया रिएक्ट

बर्खा दत्त संग बातचीत में ईशान ने बताया कि किस तरह उनकी लाइफ और मानसिक स्थिति पर पेरेंट्स के तलाक का असर हुआ. ईशान ने कहा- मुझे लगता है, यही उन कारणों में से एक था. किसी भी तलाकशुदा परिवार के बच्चे को अपनी उम्र से पहले बड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ समझना पड़ता है. मेरे लिए एकमात्र स्थायी चीज स्कूल था. कम से कम मेरे स्कूल के दोस्त मेरे साथ थे, और आज भी वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं.

मां नीलिमा अजीम को ईशान ने 'सुपरह्यूमन' बताया. नीलिमा के लिए दो बेटों को अकेले पालना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. ईशान ने कहा- जिस किसी की परवरिश एक सिंगल मां ने की हो, वो समझता है कि वे सचमुच सुपरह्यूमन होती हैं. एक कामकाजी मां होना ही अपने आप में मुश्किल है, और अगर वह एक सिंगल मां भी हो तो यह और भी मुश्किल हो जाता है. जब तक मेरा भाई बड़ा हुआ और खुद का ख्याल रखने लायक बना, तब तक मेरा जन्म हो गया था. उन्हें यह सब दोबारा करना पड़ा.

मां ने मदरहुड को सबसे पहले रखा और बाकी की चीजों से सैक्रिफाइस किया. यही देखकर मैं सी पाया दुनियादारी और एक महिला का पॉइंट ऑफ व्यू भी.

फाइनेंशियली कमजोर रहे ईशान

परिवार ने काफी उतार-चढ़ाव देखे. आर्थिक रूप से तंगी का भी सामना किया. इसपर ईशान ने कहा- जब मैं तीन या चार साल की थी, तब मेरे परिवार ने आर्थिक रूप से सबसे बुरा दौर देखा. मैं बहुत छोटा था, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है. हम बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि मेरी मां काम करती थीं. उन्होंने दिल्ली में तीन महीने तक एक टीवी शो किया और हमें उस हालात से बाहर निकाला.

मैं एक मीडिल क्लास परिवार में पला-बढ़ा. बाहर जाकर पढ़ाई कर सकें, वो हम अफॉर्ड नहीं कर पा रहे थे. पर हमने कभी हार नहीं मानी. हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहे.

