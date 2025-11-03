scorecardresearch
 

Feedback

Women's World Cup 2025: बेटियों ने रचा इतिहास, भारत की जीत पर झूमा बॉलीवुड, दी शाबाशी

Women's World Cup 2025, Bollywood Reaction: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार भारत ने अपने नाम किया. इस अचीवमेंट पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है.

Advertisement
X
भारत ने जीता विमेंस वनडे वर्ल्ड कप (Photo: X@bcciwomen)
भारत ने जीता विमेंस वनडे वर्ल्ड कप (Photo: X@bcciwomen)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया. मैच में  87 रन बनाने के बाद 2 अहम विकेट लेने वालीं 21 साल की शेफाली वर्मा प्लयेर ऑफ द फाइनल रहीं. वहीं भारत की इस जीत से देश में उत्साह का माहौल है. बॉलीवुड के गलियारों से भी बेटियों के लिए बधाईयां मिल रही हैं. 

सुनील शेट्टी हुए इमोशनल
बॉलीवुड एक्टर सुनील ने विमेंस क्रिकेट टीम के हौसले को सलाम कर इस जीत को खास बताया. इसी के साथ उन्होंने लिखा, 'जोर से बोलिए, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं.' 

सनी देओल भी हुए खुश
गदर सुपरस्टार सनी देओल भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत से काफी गदगद हैं. उन्होंने लिखा, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद! आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया. नारी शक्ति ने तिरंगे को ऊंचा फहरा दिया है। ये जीत हर हिंदुस्तानी की जीत है.'

श्रद्धा कपूर ने किया पोस्ट
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर लिखा, 'दशकों से मां-पापा से सुनते थे कि 1983 वर्ल्ड कप जीत कैसी थी. हमें हमारा ये वाला पल देने के लिए शुक्रिया गर्ल्स... यह जीत पीढ़ी के लिए है.'
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

कई सेलेब्स ने मनाया जश्न
वहीं बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने विमेंस क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए, भारत माता की जय भी लिखा. अजय देवगन और तृप्ति डिमरी ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी टीम की जीत को लेकर शेयर की.

सम्बंधित ख़बरें

Laura Wolvaardt
'इससे ज्यादा गर्व नहीं...', वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद भावुक हुईं साउथ अफ्रीकी कप्तान 
shafali verma
'भगवान ने मुझे भेजा...' प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक हुईं शेफाली वर्मा, रचा ये कीर्तिमान  
pratika rawal
'मेरे कंधे पर तिरंगा...', जीत के बाद व्हील चेयर पर मैदान में पहुंचीं प्रतीका, VIDEO 
Team India Women
वर्ल्ड चैम्पियन टीम इंडिया पर पैसों की बारिश, उपविजेता SA को मिली इतनी राशि 
womens world cup winner team india
हार की हैट्रिक से विश्व विजेता तक... वर्ल्ड कप में ऐसा रहा भारत की बेटियों का सफर 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement