Ukraine-Russia Conflict: RRR से Chernobyl तक, यूक्रेन में हुई है इन प्रोजेक्ट्स की शूटिंग

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के बीच राहत की खबर सामने आई है. रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात अपने सैन‍िकों की वापसी का ऐलान किया है. यह खबर भारत के लिए भी राहत भरी है. यूक्रेन और भारत के बीच आर्थ‍िक-व्यापार‍िक ही नहीं मनोरंजन जगत का भी रिश्ता है. कई भारतीय फिल्में यूक्रेन में शूट की गई हैं. इस बात से समझ सकते हैं यूक्रेन ने हमेशा ही भारतीय सिनेमा का दिल खोलकर स्वागत किया है.

आइए जानें यूक्रेन में कौन सी इंड‍ियन फिल्मों की शूट‍िंग हुई है.

इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे एसएस राजामौली की फिल्म RRR की. RRR इन दिनों चर्चा में है. आल‍िया भट्ट, राम चरण और जून‍ियर NTR स्टारर इस फिल्म के आख‍िरी हिस्से की शूट‍िंग यूक्रेन में हुई है. फिल्म की टीम ने यूक्रेन ने पोस्ट भी शेयर कर बताया था कि ये उनका आख‍िारी शेड्यूल है.

रकुल प्रीत ने यूक्रेन के Kyiv शहर में दो फिल्मों की शूट‍िंग की है. एक्टर कार्ती के साथ उनकी फिल्म 'देव' यूक्रेन में शूट की गई थी. इसका निर्देशन रजत रव‍िशंकर ने किया था. इस फिल्म की शूट‍िंग के वक्त रकुल यूक्रेन की गल‍ियों से इतनी वाक‍िफ हो चुकी थीं कि वे अपनी टीम के लिए टूर गाइड तक बन गईं. इससे पहले रकुल ने एक अन्य तेलुगू फिल्म 'व‍िनर' Kyiv में शूट की थी.

डायरेक्टर गोपीचंद मलीनेनी ने अपनी तेलुगू फिल्म 'विनर' की शूट‍िंग यूक्रेन में की थी. फिल्म के तीन गाने यूक्रेन की गल‍ियों को दिखाते हैं. डायरेक्टर ने यूक्रेन में अपने शूट‍िंग एक्सपीर‍ियंस भी बताए थे. उन्होंने कहा था कि शूट‍ के समय वहां का तापमान माइनस 2 डिग्री तक पहुंच गया था जिससे निपटना बहुत मुश्क‍िल था. लेक‍िन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदम हो गई. गोपीचंद का दावा है कि विनर यूक्रेन में शूट की गई पहली फिल्म है. इस फिल्म में रकुल प्रीत लीड एक्ट्रेस थीं.

यूक्रेन ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्क‍ि अन्य फॉरेन प्रोजेक्ट्स का भी स्वागत किया है. फेमस ड्रामा सीरीज चेरनोब‍िल (Chernobyl) के कुछ पार्ट्स की शूट‍िंग यूक्रेन में हुई है.

Armando Iannucci द्वारा निर्देशत मूवी The Death of Stalin को यूक्रेन में शूट किया गया था. Kyiv फिल्म का मुख्य शूट‍िंग लोकेशन था. यह फिल्म रूस और Krygyzstan में बैन कर दिया गया था. इस फेहर‍िस्त में कई अन्य विदेशी फिल्में हैं. इनमें ब्र‍िट‍िश सीरीज The Long Way Round , The Bereau, Black Sea का नाम शाम‍िल है.