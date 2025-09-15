जानिए कौन हैं रचित सिंह? जिसके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने गुपचुप की सगाई! फोटो वायरल

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. इन दिनों वो अपनी फिल्म 'बयान' को लेकर चर्चा में है. जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 (TIFF) में हुआ. हालांकि उनसे जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एक्ट्रेस ने चोरी-छुपे सगाई कर ली है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने अपने लॉन्ग टाइम रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह से एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की है. हालांकि इस बात की पुष्टि हुमा कुरैशी और उनके परिवार ने अभी तक नहीं की है. लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए.

क्या सच में हुई हुमा की सगाई?

दरअसल हुमा कुरैशी और रचित सिंह की फ्रेंड अकासा सिंह की इंस्टाग्राम स्टोरी देख सगाई के कयास लगाए जा रहे हैं. अकासा ने रचित और हुमा के साथ फोटो शेयर कर कैप्शन लिखा, 'हुमा, तुम्हारे स्वर्ग के छोटे से टुकड़े को बेहतरीन नाम देने के लिए बधाई. ये बहुत अच्छी रात रही.' इस पोस्ट के बाद ही सगाई के कयास लगने शुरू हो गए.

वहीं बीते हफ्ते रचित को उनकी पर्सनल बर्थडे पार्टी में हुमा कुरैशी के साथ देखा गया था. एक्टर ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. जिससे उनकी सगाई की अटकलों पर और चर्चा शुरू हुई थी. इस पर रचित ने कैप्शन लिखा, 'दो कांटों के बीच एक गुलाब' बर्थडे पर प्यार देने के लिए शुक्रिया.'

कौन हैं रचित सिंह?

रचित सिंह पेशे से एक्टिंग कोच हैं. उन्होंने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे सितारों को ट्रेनिंग दी है. इसके अलावा उन्होंने 'कर्मा कॉलिंग' सीरीज से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इसके अलावा उन्हें रवीना टंडन की सीरीज 'कर्मा कॉलिंग' में भी देखा गया था. हुमा और रचित को मार्च 2024 में शाहरुख और गौरी खान की सिंगर एड शीरन के लिए रखी गई पार्टी में साथ देखा गया था. खैर सगाई के इन रूमर्स पर अभी ना तो रचित और ना ही हुमा ने कोई रिएक्शन दिया है, लेकिन फैंस के बीच खुशी का माहौल है.

