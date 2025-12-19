हाथ में स्टिक-कंधे पर बैग, पहाड़ों की सैर पर ऋतिक रोशन, जमकर बन रहे Memes

एक्टर ऋतिक रोशन को नेचर बहुत पसंद है. उन्हें जब भी समय मिलता है, पहाड़ों की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं. इस बार ऋतिक विदेश नहीं, बल्कि उत्तराखंड गए हुए हैं. सोशल मीडिया पर ऋतिक ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला.
हरे-भरे पहाड़, मिस्टी ट्रेल्स, लैंडस्केप व्यू, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां एन्जॉय करते हुए ऋतिक ने सुंदर नजारे दिखाए. ऋतिक ट्रेकिंग करते भी दिखे. इस दौरान उन्होंने येलो टी-शर्ट पहनी थी. कमर पर येलो ही जैकेट बांधी हुई थी. कंधे पर बैग था और दोनों हाथों में सपोर्ट के लिए स्टिक थी.
ऋतिक हो रहे ट्रोल
ऋतिक बेहद ही फिटनेस फ्रीक हैं. जब एक्टर को यूजर्स ने ट्रेकिंग करते हुए देखा, वो भी पहाड़ों के जंगल में तो कुछ ने उनकी तारीफ की तो कुछ ऋतिक पर मीम्स बनाने लगे. साल 2003 में ऋतिक की फिल्म आई थी 'कोई मिल गया'. इसमें ऋतिक का एलियन जादू के लिए एक अलग प्यार दिखा था. ऐसे में लोगों ने इससे कनेक्ट करते हुए ऋतिक को ट्रोल किया, उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहाड़ों पर जादू मिला?
एक यूजर ने लिखा- देखना कहीं जंगल में जादू न मिल जाए. ऋतिक की ये पोस्ट सबरसे ज्यादा X (पहले ट्विटर) पर वायरल हो रही है. पर ऋतिक को इन सभी ट्रोलिंग या मीम्स से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पहाड़ों पर हैं. शायद वहां नेटवर्क भी न हो.
ऋतिक के आने वाले प्रोजेक्ट्स
प्रोफेशनल फ्रंट पर अगर बात करें तो ऋतिक काफी बिजी चल रहे हैं. जल्द ही एक्टर अपना ओटीटी डेब्यू करने वाले हैं. अमेजन प्राइम वीडियो के साथ उनकी सीरीज आने वाली है, जिसका नाम 'स्टॉर्म' है. ये HRX फिल्म्मस बैनर के तले बन रही है. शो को अजीतपाल सिंह डायरेक्ट करने वाले हैं. इसमें गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी एक अहम किरदार निभाती दिखेंगी.
आखिरी बार ऋतिक को फिल्म 'वॉर 2' में देखा गया था. उनके साथ जूनियर एनटीआर भी नजर आए थे. इसके अलावा ऋतिक 'कृष 4' में भी नजर आ सकते हैं. हालांकि, फिल्म की शूटिंग अबतक शुरू नहीं हुई है. आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को यश राज बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं.