ऋतिक रोशन ने Vikram Vedha के सेट पर ली हीरोइक एंट्री, शेयर किया वीडियो

ऋतिक रोशन ने इंटरनेट पर उस वक्त हलचल पैदा कर दी जब उन्होंने 2 साल बाद सेट पर अपनी वापसी की घोषणा की थी. सुपरस्टार ने दशहरे के शुभ अवसर पर 'विक्रम वेधा' के हिंदी रीमेक की शूटिंग शुरू की है और सबसे दिलचस्प तरीके से इसकी घोषणा की है.

ऋतिक रोशन ने शेयर किया हीरो की एंट्री का वीडियो

ऋतिक रोशन ने अपनी टीम के साथ सेट पर स्लो-मोशन में हीरोइक एंट्री करते हुए खुद का एक वीडियो पोस्ट किया है. अपनी टीम को 'असली हीरो' बताते हुए ऋतिक लिखते है- Hero walking on to set after 2 years. I am walking in front of him.

अभिनेता हमेशा दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं. उनके सिग्नेचर ह्यूमर ने अक्सर सोशल मीडिया पर कन्वर्सेशन छेड़ते हुए, ऋतिक रोशन के स्टारडम और फैंडम को परिभाषित किया है.

'वॉर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रशंसक अभिनेता की अगली बड़ी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. जब ऋतिक ने दशहरे पर विक्रम वेधा की शूटिंग शुरू की तो उनका उत्साह सातवें आसमान पर था. ऋतिक रोशन के पास दीपिका पादुकोण के साथ फाइटर, कृष की अगली सीरीज और वॉर के सीक्वल के साथ एक रोमांचक स्लेट शामिल है.