'वॉर 2' फ्लॉप होने पर बोले ऋतिक रोशन- इतना प्यार पाकर खुश हूं

इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई. लोगों को ऋतिक-जूनियर एनटीआर का साथ आना रास नहीं आया. अब अपनी फिल्म की नाकामयाबी पर ऋतिक ने रिएक्ट किया है.

'वॉर 2' की फेलियर पर बोले ऋतिक रोशन (Photo: Instagram/hrithikroshan)
यश राज फिल्म्स का 'स्पाई यूनिवर्स' इन दिनों काफी ट्रोलिंग का सामना कर रहा है. यूजर्स मेकर्स को उनकी उबाऊ कहानी और उम्मीद से कमजोर वीएफएक्स पर जमकर ट्रोल करते हैं. उनकी पिछली फिल्म 'वॉर 2' भी इन सभी बातों का शिकार बनी थी. ऑडियंस ने फिल्म को लेकर अपनी निराशा भी जताई थी.

'वॉर 2' के फ्लॉप होने पर क्या बोले ऋतिक?

'वॉर 2' इस साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी. जिस तरह से इसे ऑडियंस के बीच सेटअप किया गया, ऋतिक वर्सेज जूनियर एनटीआर की लड़ाई से लेकर अयान मुखर्जी का फिल्ममेकिंग स्टाइल. इन सभी कारणों से लोगों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी. 

मगर जैसे ही फिल्म थिएटर्स में आई, लोगों ने फिल्म को ट्रोल करना शुरू किया. नतीजा ये हुआ कि 'वॉर 2' कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाने लगी और बाद में जाकर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. इस फिल्म के फ्लॉप होने से स्पाई यूनिवर्स पर भी बुरा असर पड़ा. अब अपनी फिल्म की फ्लॉप पर ऋतिक रोशन ने पहली बार पब्लिकली रिएक्ट किया है. 

हाल ही में ऋतिक एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां सबसे पहले होस्ट ने एक्टर को वेल्कम किया. उन्होंने उन्हें सुपरस्टार कहकर बुलाया, जिसे सुनकर ऋतिक ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'आपकी बहुत मेहरबानी है. हाल ही में मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. इसलिए इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया.'

बता दें कि ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' करीब 300-400 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट 236 करोड़ रुपये के आसपास कमाए थे. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, अनिल कपूर भी शामिल थे. अब स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म आलिया भट्ट-शरवरी वाघ स्टारर 'आल्फा' है, जो अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी. 

बात करें ऋतिक रोशन के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर अब 'कृष 4' की तैयारी में जुटे हैं. ये उनकी पहली फिल्म भी होने वाली है, जिसे वो खुद डायरेक्ट करेंगे. फैंस इस समय 'कृष 4' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वो देखना चाहते हैं कि आखिर उनके सुपरस्टार ऋतिक डायरेक्टर का रोल किस तरह निभाएंगे. 

---- समाप्त ----
