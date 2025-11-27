धर्मेंद्र के जाने के 3 दिन बाद हेमा मालिनी की पहली पोस्ट- 'बस खालीपन रह गया...'

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं. उनके निधन के करीबन 3 दिन बाद पत्नी हेमा मालिनी ने पहला पोस्ट किया है. धर्मेंद्र का 24 नवंबर को अंतिम संस्कार किया गया था. उनके निधन की खबर पर यूं कहें तो परिवार का ये पहला रिक्शन है. हेमा ने X पर पोस्ट लिखकर धर्मेंद्र संग अपनी पुरानी फोटोज को शेयर किया है. एक्ट्रेस ने पति को इमोशनल ट्रीब्यूट किया है. हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र उनके लिए सब कुछ थे.
हेमा मालिनी का इमोशनल पोस्ट
हेमा ने लिखा- धर्म जी, वो मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों ईशा और अहाना के पिता, दोस्त, फिलोसफर, गाइड और वो इंसान जिनके पास मैं जरूरत के समय में बिना कुछ सोचे समझे जा सकती थी. वो मेरे लिए सब कुछ थे. हम अच्छे और बुरे वक्त से गुजरे. उन्होंने अपने सरल व्यवहार और फ्रेंडली अप्रोच के साथ मेरे परिवार के सभी लोगों का दिल जीता. उन्होंने सबके प्रति प्यार दिखाया. एक पब्लिक पर्सनैलिटी होने के नाते, उनका टैलेंट, उनकी मानवता, यूनिवर्सल अपील उन्हें बाकी सभी लेजेंड्स से अलग 'यूनीक आइकन' बनाती है.
''फिल्म इंडस्ट्री में उनकी उपलब्धि और फेम हमेशा जिंदा रहेगा. मैं अपने दुख को बयां नहीं कर सकती हूं. उनका जाना मेरी जिंदगी में ऐसा खालीपन छोड़ गया है जो कभी नहीं भर पाएगा. इतने सालों तक साथ रहने के बाद मैं बस यादों के सहारे जीने को मजबूर हो गई हूं. इन स्पेशल मोमेंट्स के सहारे मैं उन पलों को दोबारा से जी पाऊंगी. ''
अपनी इस इमोशनल पोस्ट के साथ हेमा ने एक्टर संग पुरानी फोटोज को पोस्ट किया है. उन्होंने दूसरी पोस्ट के कैप्शन में लिखा- सालों का साथ, हमेशा रहेगा. तस्वीरों में हेमा और धर्मेंद्र के कई कैंडिड मोमेंट्स नजर आते हैं. बेटियों संग भी उनकी तस्वीरें हैं.
धर्मेंद्र संग हिट थी हेमा की जोड़ी
हेमा मालिनी की ये पोस्ट देखकर फैंस भावुक हो गए हैं. दोनों की एडोरेबल जोड़ी फैंस की फेवरेट थी. उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया था. फिल्म शोले में उनकी केमिस्ट्री सबसे दमदार लगी. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को देओल फैमिली ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी है. इसमें फैमिली, फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के लोग शामिल होकर 'हीमैन' की लीगेसी को याद करेंगे.
धर्मेंद्र लंबे वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 12 नवंबर को एक्टर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर पर मेडिकल सेटअप के साथ शिफ्ट किया गया था. लेकिन कुछ दिन चले इलाज के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका.