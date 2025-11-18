scorecardresearch
 

बचपन में मिली शोहरत, बड़े होकर किसी ने किया धमाकेदार कमबैक, कुछ सितारे हुए गुमनाम

बॉलीवुड ने हमें कई सारी ऐसी चाइल्ड आर्टिस्ट्स से नवाजा है, जिनके भोलेपन और खूबसूरत एक्सप्रेशन्स ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी. आज उनमें से कुछ ही बड़े पर्दे पर नजर आते हैं, वहीं कुछ गुमनामी में जी रही हैं.

X
(Photo: Instagram @harshaalimalhotra_03/dsafary)
(Photo: Instagram @harshaalimalhotra_03/dsafary)

सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो गई हैं. वो जल्द तेलुगू फिल्म 'अखंडा 2' में एक्टर बालाकृष्ण नन्दमुरी संग बतौर हीरोइन नजर आएंगी. हाल ही में फिल्म के गाने का ग्रैंड इवेंट भी हुआ, जहां हर्षाली छाई रहीं. फैंस उन्हें इस तरह देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि उनकी छोटी सी मुन्नी अब इतनी बड़ी हो गई थी.

हर्षाली ने सलमान की फिल्म से काफी फेम पाया. उन्हीं की तरह बॉलीवुड में कई ऐसे चाइल्ड एक्टर्स भी हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत दमदार की. मगर आगे वक्त के साथ उनमें से कुछ गुमनाम हुए, तो कुछ उस लाइमलाइट में दोबारा नहीं आ पाए. आज हम आपको उन्हीं चाइल्ड एक्टर्स से मिलवाएंगे. 

1. सना सईद

करण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' में छोटी अंजली का किरदार निभाने वाली सना सईद हर किसी को याद होगी. उनकी मासूमियत ने कई लोगों का दिल चुरा लिया था. मगर इसके बाद, वो अचानक कहीं गायब हो गई थीं. उस फिल्म के दौरान वो 10 साल की थीं. लेकिन फिर साल 2012 में वो दोबारा करण जौहर की ही फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से वापस आईं, जिसमें लोगों को उनका ग्लैमरस अंदाज दिखाई दिया.

A post shared by Sana Saeed (@sanaofficial)

हालांकि उनका ये कमबैक उन्हें दोबारा लाइमलाइट नहीं दिला पाया. सना ने इसके बाद अपनी किस्मत 'झलक दिखला जा', 'नच बलिए' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शोज में भी आजमाई. मगर उन्हें कोई बड़ा ऑफर नहीं मिल पाया. अब वो लॉस एंजेलिस में अपने विदेशी पार्टनर के साथ सैटल हो गई हैं.

2. झनक शुक्ला

90s के बच्चों को सीरियल 'करिश्मा का करिश्मा' तो याद ही होगा. उसमें हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो असल में रोबोट होती है. वो किरदार झनक शुक्ला ने प्ले किया था. झनक ने इसके अलावा 'हातिम' और 'सोन परी' जैसे सीरियल भी किए थे. मगर आम जनता ने उन्हें शाहरुख की फिल्म 'कल हो ना हो' में जिया कपूर का किरदार प्ले करते देखा था. 

झनक की खासियत यही थी कि वो अपने क्यूट एक्सप्रेशन्स से लोगों को इंप्रेस करती थीं. साल 2000 से 2006, करीब छह सालों तक कैमरा के सामने काम करने के बाद, झनक ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी. उन्हें आखिरी बार ऑडियंस ने एमटीवी के शो 'गुमराह' में देखा था. अब वो एक्टिंग से दूर अपने पति स्वप्निल सूर्यवंशी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एन्जॉय करती हैं.

3. दर्शील सफारी

आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' का बच्चा ईशान यानी दर्शील सफारी भी एक समय पर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम थे. उनकी एक्टिंग उस फिल्म में इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें उस दौरान कई सारे अवॉर्ड्स मिले. दर्शील ने इसके बाद लगातार फिल्मों में अपना हाथ आजमाया. मगर उन्हें उन फिल्मों से वो सक्सेस नहीं मिल पाई, जैसी उन्होंने उम्मीद की थी. 

A post shared by Darsheel Safary (@dsafary)

जिसका अंजाम ये हुआ कि दर्शील ने एक्टिंग से कुछ वक्त का ब्रेक लिया और जब समय बीता, तो वो ओटीटी के जरिए लोगों के बीच दोबारा वापस आए. हालांकि इतने समय में उनका चार्म लगभग खत्म हो चुका था, जिसके चलते उन्हें कम काम मिलने लगा. दर्शील को हाल ही में सोनी लिव पर 'महारानी' सीजन 4 में देखा गया है.

4. जिबरान खान

जिबरान खान को फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में शाहरुख खान के बेटे का रोल निभाते देखा गया था. उस रोल से उन्हें काफी पहचान मिली थी. जिबरान, 'महाभारत' सीरियल में अर्जुन का रोल निभा चुके एक्टर फिरोज खान के बेटे हैं. मगर वो भी अचानक लाइमलाइट से कहीं दूर चले गए थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jibraan Khan (@jibraan.khan)

फैंस ने उन्हें काफी मिस किया. लेकिन साल 2024 में उन्होंने दोबारा बड़े पर्दे पर फिल्म 'इश्क विश्क रीबाउंड' से वापसी की. हालांकि उनका ये डेब्यू उतना खास और यादगार नहीं रहा. अब देखने वाली बात होगी कि 90s के बच्चों का फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट जिबरान जल्द किस फिल्म में नजर आएगा. 

5. एहसास चन्ना

'ओह माई फ्रेंड गणेशा', 'कभी अलविदा ना कहना' जैसी फिल्मों में लड़के का रोल निभाने वालीं एक्ट्रेस एहसास चन्ना 2000 के दशक की सबसे फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट्स में से एक हैं. एहसास ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में कई सारे लड़कों वाले रोल्स किए. अब जब वो बड़ी हुईं, तब उन्होंने फिल्मों से इतर ओटीटी और टेलीविजन के जरिए अपनी पहचान बनानी शुरू की. 

A post shared by Ahsaas Channa (@ahsaassy_)

आज के समय में एहसास को 'कोटा फैक्टरी', 'हाल्फ सीए', 'होस्टल डेज', 'मिसमैच्ड' जैसी हिट वेब सीरीज में देखा जाता है. हाल ही में वो नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ग्रेटर कलेश' में दिखाई दी हैं. एहसास आज के समय में भी सभी फिल्ममेकर्स की फेवरेट चाइल्ड एक्ट्रेस हैं. यही कारण हैं कि उन्हें इन सीरीज में स्टूडेंट का रोल निभाते देखा जाता है.

6. हंसिका मोटवानी

फिल्म 'कोई मिल गया' की प्रिया यानी हंसिका मोटवानी आज के समय में एक ऐसा नाम हैं, जो साउथ सिनेमा में सबसे ज्यादा फेमस हैं. वहां उन्होंने बतौर हीरोइन कई बड़े सुपरस्टार संग फिल्में की हैं. लेकिन बॉलीवुड में उन्हें आज भी बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस याद किया जाता है. वो कुछ ही वक्त पहले अपनी शादी को लेकर भी सुर्खियों में आई थीं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hansika Motwanni (@ihansika)

ऐसा माना जा रहा था कि हंसिका अपने पति सोहेल कथूरिया से तलाक लेने वाली हैं. हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी, ये तो एक्ट्रेस ही बता सकती हैं. हंसिका को आखिरी बार तमिल फिल्म 'गार्जियन' में देखा गया था. अब वो जल्द एक और तमिल फिल्म 'राउडी बेबी' में नजर आएंगी. 

---- समाप्त ----
