आमिर खान संग वीर दास का कॉकटेल, जरा हटके है हैप्पी पटेल, रिलीज हुआ ट्रेलर

फिल्म 'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर मजे को एकदम नए लेवल पर ले जाता है. इसमें जबरदस्त ह्यूमर और कई हटके पल देखने को मिलते हैं. वीर दास अपना अलग और फ्रेश कॉमेडी स्टाइल लेकर आए हैं, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. एनर्जी, चार्म और यंग वाइब से भरा यह ट्रेलर जबरदस्त है.

फिल्म 'हैप्पी पटेल' के ट्रेलर में वीर दास (Photo: Youtube/Screengrab)
आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी नई स्पाई कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस पिक्चर का ऐलान बड़े ही मजेदार और हटके अंदाज में किया गया था. वीर दास के डायरेक्शन में बनी 'हैप्पी पटेल' का अनाउंसमेंट खुद में एक फन पैकेज था, जिसकी चर्चा हर तरफ हुई. अब फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है, जो हंसी, मस्ती और मनोरंजन से भरा हुआ है.

'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर मजे को एकदम नए लेवल पर ले जाता है. इसमें जबरदस्त ह्यूमर और कई हटके पल देखने को मिलते हैं. इसी से साफ है कि फिल्म पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरी होने वाली है. डायरेक्टर और एक्टर दोनों की भूमिका में वीर दास अपना अलग और फ्रेश कॉमेडी स्टाइल लेकर आए हैं, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. एनर्जी, चार्म और यंग वाइब से भरा यह ट्रेलर फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ा रहा है.

फुल ऑन रोलरकोस्टर राइड है ट्रेलर

फिल्म 'हैप्पी पटेल' के ट्रेलर में वीर दास एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. यहां वह एक परफेक्ट लेकिन थोड़े इम्परफेक्ट जासूस बने हैं, जो एक मिशन पर निकला है. कहानी आगे बढ़ते ही वह मुसीबतों में फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है पूरा हंगामा, जो देखने में बेहद मजेदार है. मोना सिंह अपने रॉ और दमदार अवतार से चौंकाती हैं. वो एक गैंगस्टर के रोल में हैं. इस अवतार में उन्हें पहले कभी स्क्रीन पर नहीं देखा गया. मिथिला पालकर अपनी मासूमियत और चार्म से आपको अपने साथ जोड़ती हैं. आमिर खान का बिल्कुल अलग और अनोखा लुक कहानी में एक और जोरदार तड़का लगा रहा है. तो वहीं लगभग 10 साल बाद इमरान खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह ट्रेलर मस्ती और पागलपन से भरी एक फुल ऑन रोलरकोस्टर राइड है.

आमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा से हटकर और अलग तरह की कहानियां पेश करता आया है. 'लगान', 'तारे जमीन पर', 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' जैसी शानदार फिल्मों के बाद यह एक बार फिर कुछ नया दिखाने की कोशिश है. खास बात यह है कि इस बार उनकी जुगलबंदी मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास के साथ हुई है, जिन्होंने न सिर्फ अपने कॉमेडी स्पेशल्स के जरिए दुनियाभर में पहचान बनाई है, बल्कि 'गो गोआ गॉन', 'बदमाश कंपनी' और 'डेली बेली' जैसी फिल्मों में भी काम किया है. 'हैप्पी पटेल' के जरिए आमिर खान और वीर दास 14 साल बाद दोबारा साथ काम कर रहे हैं. 'डेली बेली' के बाद ये उनकी साथ में दूसरी फिल्म है. ये पिक्चर 16 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.

