Happy Patel: आमिर खान ने जमकर की वीर दास की पिटाई, 14 साल बाद होने जा रहा है ये कमाल

फिल्म 'हैपी पटेल खतरनाक जासूस' का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हो गया है. इसमें प्रोड्यूसर आमिर खान और वीर दास साथ नजर आ रहे हैं. आमिर, वीर की धुलाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने फ्लॉप फिल्म बनाई है. ये पिक्चर जनवरी 2026 में रिलीज होगी.

14 साल बाद फिर साथ आए आमिर खान-वीर दास (Photo: Youtube/Screengrab)
एक्टर और कॉमेडियन वीर दास ने फनी अंदाज में अपनी नई फिल्म 'हैपी पटेल खतरनाक जासूस' का अनाउंसमेंट किया है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर 3 दिसंबर को एक वीडियो शेयर किया. इसमें प्रोड्यूसर आमिर खान भी नजर आ रहे हैं. 14 साल बाद आमिर और वीर को साथ देखा जा सकता है. मिस्टर परफेक्शनिस्ट और वीर दास के बीच पिक्चर को लेकर बात हो रही है. 'हैपी पटेल' के साथ वीर दास बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू भी कर रहे हैं.

वीर दास ला रहे 'हटके' फिल्म 

वीडियो में आमिर खान जमकर वीर दास की पिटाई कर रहे हैं. वो पूछते हैं- ये क्या फिल्म बनाई है? वो पूछते हैं- इसमें एक्शन है? वीर बताते हैं कि हां है. आमिर पूछते हैं- इसमें तू पिटता हुआ दिख रहा है, उसको एक्शन कहते हैं? फिर वो पूछते हैं- और रोमांस? वीर बताते हैं कि पूरी प्रेम कहानी इसमें डाली गई है. आमिर पूछते हैं- वो हीरोइन आकर तुझे थप्पड़ मारती है, उसे रोमांस कहते हैं? वीर दास ही इस पिक्चर में आइटम नंबर भी कर रहे हैं. वीर कहते हैं कि आमिर खान ने ही उन्हें 'हटके' फिल्म बनाने को कहा था. मगर गुस्साए आमिर उनकी स्पाई फिल्म को 'फ्लॉप' बता देते हैं. इसके बाद वो वीर की धुलाई कर देते हैं.

लेकिन सीन तब पलट जाता है जब थिएटर से दर्शक तालियां बजाते हुए बाहर निकलते हैं. आमिर झट से एक्टिंग करते हुए सब कुछ नॉर्मल दिखाने लगते हैं और जो-जो कमियां गिनाई थीं, वो सारी अपना ही आइडिया बताते हैं. इसके बाद आपको फिल्म की छोटी-सी झलक मिलती है. इसमें वीर दास बंदूक थामे खड़े हैं. एक्ट्रेस मिथिला पालकर और मोना सिंह हैं. आमिर खान को फंकी अंदाज में देखा जाता है. इसके अलावा एक्टर इमरान खान भी इसमें कैमियो करते दिखने वाले हैं. इमरान लगभग 10 सालों के बाद किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं.

इस अनाउंसमेंट वीडियो को देख फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं. मजेदार वीडियो की तारीफ हो रही है. साथ ही यूजर्स कुछ अलग देखने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं. आमिर खान प्रोडक्शन्स तले बनी 'हैपी पटेल खतरनाक जासूस' एक अनोखी स्पाई फिल्म है. इसमें वीर दास और मोना सिंह लीड रोल में नजर आएंगे. ये बतौर डायरेक्टर वीर दास की पहली फिल्म भी है. इसे आप 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में देख पाएंगे.

