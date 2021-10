ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान, सपोर्ट में आए हंसल मेहता

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए मौजूदा समय काफी मुश्किलों से भरा साबित हो रहा है. उनके बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स कन्ज्यूम करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. उनसे लंबी पूछताछ एनसीबी ने की. इस दौरान ये भी सामने आया है कि आर्यन का सब्र टूट गया था और वे रोने भी लग गए थे. पिता शाहरुख खान से उन्हें 2 मिनट बात करने को मिली. पूछताछ के दौरान आर्यन ने कुबूला है कि वे पिछले 4 सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं. वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से शाहरुख खान को सपोर्ट मिल रहा है. हाल ही में उनसे मिलने सलमान खान पहुंचे थे. अब डायरेक्ट हंसल मेहता ने भी शाहरुख की स्थिति को लेकर दुख जताया है.

पेरेंट्स के लिए होता है बहुत मुश्किल

हंसल मेहता ने ट्विटर पर इस बारे में बात करते हुए लिखा कि- ये हमेशा पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है जब उनके बच्चे किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं. ये बहुत दुखद होता है कि कानून इससे पहले की कोई फैसला ले, लोग अपना जजमेंट देने लग जाते हैं. ये उन बच्चों के पेरेंट्स की तौहीन है और उनके साथ ज्यादती है. ऐसा होना किसी भी पेरेंट्स-चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए शर्मनाक है. @srk मैं आपके साथ हूं.

It is painful for a parent having to deal with a child getting into trouble. It gets compounded when people begin to arrive at judgements before the law takes its course. It is disrespectful and unfair to the parent and to the parent-child relationship. With you @iamsrk.