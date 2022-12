क्रिकेटर Rishabh Pant ने किया संगीत का अपमान? विवादों में नया एड, भड़के हंसल मेहता ने की हटाने की मांग

Rishabh Pant Trolled: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन इस बार वजह उनके लिंक अप की खबरें नहीं, बल्कि क्रिकेटर का नया एडवरटाइजमेंट हैं. जी हां, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत अपने नए विज्ञापन को लेकर विवादों में घिरते जा रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि ऋषभ पंत ने अपने एड में संगीत का अपमान किया है. फिल्ममेकर हंसल मेहता ने भी उनके एड पर नाराजगी जताई है.

ऋषभ पंत पर क्यों भड़के हंसल मेहता?

क्रिकेटर ऋषभ पंत के ड्रीम 11 के एक नए ऐड को देखने के बाद कई लोग निराश हो गए हैं. एड में आप देख सकते हैं कि क्रिकेटर ऋषभ पंत कहते हैं कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो...इसके बाद वो एक संगीतकार के गेटअप में एंट्री करते हैं, लेकिन बेहद बेसुरा गाते हैं और फिर अंत में कहते हैं- शुक्र है कि मैंने अपना सपना पूरा किया.

ये एड सामने आने के बाद कई लोगों का कहना है कि ऋषभ पंत ने भारतीय संगीत का अपमान किया है. कई लोग क्रिकेटर से निराश हैं और उनपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. फिल्ममेकर हंसल मेहता ने भी इस एड पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एड के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा- यह बेहूदा और अपमानजनक विज्ञापन है. अपना प्रमोशन करो, लेकिन कला और कल्चर को नीचे गिराकर नहीं. मैं इस एड को हटाने की मांग करता हूं.

This is a disgusting and disrespectful commercial. Pimp yourself but not at the cost of ridiculing art and it’s rich traditions. I demand that @Dream11 pulls this down. pic.twitter.com/a9KIs23heL