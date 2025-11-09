scorecardresearch
 

सुनीता आहूजा ने खत्म की भांजे कृष्णा से लड़ाई, बोलीं- कब तक नाराज रहूंगी...

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. हाल ही में दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कृष्णा अभिषेक से हुए झगड़े को लेकर चुप्पी तोड़ी है.

सुनीता आहूजा ने कृष्णा से खत्म की लड़ाई (Photo: Instagram/@officialsunitaahuja)
सुनीता आहूजा ने कृष्णा से खत्म की लड़ाई (Photo: Instagram/@officialsunitaahuja)

बॉलीवुड के सबसे बड़े पारिवारिक झगड़ों में से एक में आखिरकार लंबे समय बाद सुलह हो गई है. एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पुष्टि की है कि कृष्णा अभिषेक के साथ उनका लंबे समय से चला आ रहा झगड़ा खत्म हो गया है. इसी के साथ सुनीता आहूजा ने एक्टर की मां को भी याद किया.

पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा के साथ अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए गोविंदा की बहन और कृष्णा की मां पद्मा शर्मा को अपनी सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक के रूप में याद किया. सुनीता ने कहा, 'कृष्णा की मां मेरी पसंदीदा थीं और वास्तव में उन्हें मेरे और गोविंदा के अफेयर के बारे में सबसे पहले पता चला, क्योंकि मेरा उनसे पहली बार परिचय हुआ था. वह एक अद्भुत इंसान थीं, और आज गोविंदा की सारी सफलता का श्रेय उन्हें भी जाता है.'

सुनीता आहूजा की इन बातों से पता चल रहा कि परिवार में आखिरकार अब सब कुछ ठीक है. दोनों ही फैमिली गलतफहमियों से आगे बढ़ चुकी है. अब नाराजगी के बजाय प्यार और सुलह का रास्ता चुन लिया गया है.

कृष्णा और कश्मीरा पर बोलीं सुनीता
कृष्णा और उनकी पत्नी एक्ट्रेस कश्मीरा शाह के साथ वर्षों से चले आ रहे तनाव पर बात करते हुए सुनीता ने रिएक्शन देते हुए कहा, 'मैं अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती हूं? जब सब अपनी-अपनी जगह पर खुश हैं तो फिर मनमुटाव क्यों? मैं तो बस सभी बच्चों के लिए दुआ करती हूं, वे मेरे अपने बच्चों जैसे हैं.'

सात साल का झगड़ा आखिरकार खत्म
बता दें कि कथित तौर पर यह झगड़ा 2016 में शुरू हुआ था. जब द कपिल शर्मा शो में कृष्णा द्वारा किए गए एक मजाक ने गोविंदा और सुनीता को नाराज कर दिया था. मामला तब और बिगड़ गया जब सुनीता और कश्मीरा शाह के बीच सार्वजनिक बहस ने मीडिया का ध्यान और खींचा. हालांकि, समय और पुरानी यादों ने उन बातों को जोड़ने में मदद की जो कभी टूट चुकी थीं. 2024 में परिवार द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एक साथ दिखाई दिया, जिसके बाद माना गया कि अब परिवार में सब कुछ ठीक है.

