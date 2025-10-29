scorecardresearch
 

Feedback

गोविंदा को लाइमलाइट में लाने के लिए फैलाई तलाक की खबरें? हनीफ जावेरी बोले- पब्लिसिटी स्टंट है

फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी के अनुसार, गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें कपल को फिर से लाइमलाइट में लाने के लिए फैलाई जा रही हैं. उनके मुताबिक, गोविंदा और सुनीता ने साथ में खुशहाल जीवन बिताया है और उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं है.

Advertisement
X
गोविंदा का पत्नी संग चल रहा झगड़ा? (Photo: Instagram @govinda_herono1)
गोविंदा का पत्नी संग चल रहा झगड़ा? (Photo: Instagram @govinda_herono1)

हीरो नंबर 1 गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की शादी में खटपट को लेकर काफी दिनों से बातें चल रही हैं. 37 साल के इस रिश्ते पर आंच आता देख हर कोई स्तब्ध था. हालांकि राहत की बात ये थी कि दोनों ने तलाक की अटकलों को खारिज किया. तो फिर क्यों सुनीता बार-बार पति संग मनमुटाव का हिंट देती हैं, इसका खुलासा हुआ है.

गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में दरार की बातें कितनी सच?
सीनियर ऑथर, जर्नलिस्ट और फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी ने मेरी सहेली को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह बताई है. उनके मुताबिक, जिस तरह से लगातार कपल की निजी लाइफ पर चर्चा हो रही है, ऐसा लाइमलाइट लेने के लिए हो सकता है.

वो कहते हैं- सबसे पहली बात जो मुझे अजीब लगती है वो ये कि गोविंदा अपने भांजे कृष्णा अभिषेक से बात नहीं करते हैं. इस बात को सालों हो गए क्योंकि कृष्णा ने मीडिया के सामने फैमिली मैटर रखा था. गोविंदा पर्सनल इश्यूज को पब्लिक नहीं करना चाहते. लेकिन अब उनकी पत्नी के जरिए सब कुछ बोला जा रहा है. ये सब क्या है?

सम्बंधित ख़बरें

Salman With Govinda
Salman-Govinda की जोड़ी फिर करेगी धमाल, साथ आएंगे नजर! 
Yuvika Chaudhary ने खोला Prince संग रिश्ते का राज़ 
Govinda
गोविंदा को लहूलुहान देख डर गई थी बेटी, कैमरे पर फूट पड़े थे आंसू 
Salman and Sunita
Big Boss में Sunita ने Salman से पूछा ये सवाल! 
sunita ahuja in big boss 19
Bigg Boss 19 में गोविंदा की पत्नी सुनीता की खास एंट्री 

वो कहते हैं- मुझे नहीं लगता उनकी शादी में कोई दरार है. उन्होंने साथ में अच्छी लाइफ जी है. बच्चों को अच्छे से बड़ा किया है. लोगों को ऐसा भी लगता है कि सुनीता को ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे लगता है ये सब गोविंदा को फिर से न्यूज में लाने के लिए किया गया है. क्योंकि गोविंदा काफी वक्त से लाइमलाइट से दूर थे. वो फिल्मों और राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. इसलिए ये सब बकवास है. मैं चाहता हूं वो साथ में सुखी और सेफ रहें. ये सब बातें (तलाक) अच्छी नहीं लगती हैं.

Advertisement

हीरोइनों संग रहे गोविंदा के अफेयर?
सुनीता ने गोविंदा के कई को-स्टार्स संग फ्लर्ट करने पर कमेंट किया था. इस पर हनीफ ने कहा- गोविंदा का नाम कई हीरोइनों संग जोड़ा गया था. जैसे रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी था. जितनी बेबाक सुनीता हैं, अगर अफेयर की ये बातें सच होतीं तो सुनाता पति को छोड़ती नहीं, उस समय खुद ही हंगामा कर देतीं. मुझे लगता है ये सब पब्लिसिटी स्टंट है.


गोविंदा के नीलम कोठारी संग रिश्ते पर भी हनीफ ने कमेंट किया. उनके मुताबिक, नीलम-गोविंदा ने साथ में कई मूवीज की थीं इसलिए उनका नाम जोड़ा गया. ऐसी बातें मैगजीन या फिल्मों को प्रमोट करने के लिए की जाती हैं. ऐसा उस वक्त काफी होता था. हालांकि आज भी होता है.

हनीफ का मानना है कि सुनीता को ऐसे दूसरी हीरोइनों पर कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ एक्ट्रेसेज आज मैरिड हैं. ऐसी बातें उनकी फैमिली लाइफ को मुसीबत में डाल सकती हैं. ये बुरी बात है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement