scorecardresearch
 

Feedback

'सुनीता बच्ची जैसी', पत्नी की गलतियों पर गोविंदा ने किया रिएक्ट, कहा- कई बार माफ...

कुछ समय पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक को लेकर खूब अफवाहें उड़ी थीं. हालांकि अब दोनों साथ हैं और एक्टर का कहना है कि उन्होंने सुनीता को उनकी गलतियों के लिए माफ भी कर दिया है.

Advertisement
X
पत्नी सुनीता आहूजा की गलतियों पर बोले गोविंदा (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
पत्नी सुनीता आहूजा की गलतियों पर बोले गोविंदा (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)

90s सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा फैंस के फेवरेट हैं. उनकी जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई रहती है. लेकिन इसी बीच दोनों की शादी को लेकर भी सवाल पैदा होने लगे थे. दोनों के तलाक की खबरें पिछले दिनों आग की तरह फैली हुई थीं. हालांकि गोविंदा और सुनीता अपने डिवोर्स की खबरों को कई बार खारिज कर चुके हैं. अब इसी बीच गोविंदा ने अपनी पत्नी को लेकर एक बात कही है.

पत्नी सुनीता आहूजा को क्यों गोविंदा ने कहा बच्ची?

हाल ही में गोविंदा, चंकी पांडे के साथ काजोल-ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच' पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी सुनीता को बच्ची कहते हुए उनकी गलतियों पर बात की. एक्टर ने कहा कि उनकी पत्नी ने कई गलतियां की हैं, जिसे उन्होंने और परिवार ने कई बार माफ भी किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Govinda
Film Wrap: मिस्ट्री गर्ल संग दिखे गोविंदा, 42 साल की एक्ट्रेस रचाएगी बिजनेसमैन से शादी? 
Deepika Padukone
Film Wrap: कॉन्ट्रोवर्सी से दीपिका को नहीं पड़ता फर्क, गोविंदा ने सुनीता को दिया गिफ्ट 
When actor govinda arrived late on 'Jodi no.1' set
सेट पर 9 घंटे देरी से आए गोविंदा, गाल‍ियां देने लगे संजय दत्त, ऐसे हुआ शूट  
30 साल छोटी हीरोइन के प्यार में Govinda? Sunita बोलीं... 
गोविंदा-सुनीता आहूजा (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
'गोविंदा को धोखा देते हुए पकड़ा तो...', पति को सुनीता की वॉर्निंग, फैमिली पर कसा तंज 

गोविंदा ने कहा, 'वो खुद एक बच्ची है. मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वो एक बच्ची हो. सुनीता एक बच्ची जैसी है, लेकिन उसे जो जिम्मेदारियां दी गईं, वो हमारे घर को संभाल पाई क्योंकि वो जैसी है वैसी ही है. वो एक ईमानदार बच्ची है. उसकी बातें कभी गलत नहीं होती, बस वो ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए.'

गोविंगा ने आगे पत्नी सुनीता के नजरिए पर बात करते हुए कहा, 'पुरुषों के साथ समस्या यह है कि वो उस तरह से नहीं सोच सकते, जिस तरह महिलाएं सोचती हैं. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि पुरुष घर चलाता है, लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं.' एक्टर से आगे पूछा गया कि जब वो कोई गलती करते हैं, तो क्या उनकी पत्नी सुनीता उसे सुधारने की कोशिश करती हैं? तब गोविंदा ने कहा, 'उन्होंने खुद भी बहुत सारी गलतियां की हैं... मैंने उन्हें और पूरे परिवार को कई बार माफ किया है.'

Advertisement

पत्नी की गलतियों पर क्या बोले गोविंदा?

गोविंदा ने आगे पत्नी सुनीता संग अपनी जिंदगी पर कहा, 'कभी-कभी, मेरे हिसाब से, हम उनपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं. खासकर अगर आपकी मां आपके साथ नहीं हैं, तो आप अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं. और जैसे-जैसे समय बीतता है, वो आपको एक मां की तरह डांटने लगती हैं, मां की तरह समझाती भी हैं. उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम देख सकते हैं. हम देख सकते हैं कि अब वो कितने बदल गए हैं और बचपन में कैसे थे.'

गोविंदा संग अपने तलाक की खबरों पर सुनीता कई बार रिएक्ट कर चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि उन्हें और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता है. सुनीता ने यूट्यूब पर अपने पहले व्लॉग में भी गोविंदा से अलग होने की अफवाहों पर बात की थी. इस दौरान वो रोते-रोते बोली थीं कि उन्होंने पिछले काफी समय में काफी कुछ झेला है. उनके और गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर लोगों की गलत नजर पड़ी है. 

अपनी अफवाहों की खबर को पूरी तरह खत्म करने के लिए गोविंदा और सुनीता एकसाथ गणेश चतुर्थी के त्योहार पर भी साथ खड़े नजर आए थे. दोनों ने मीडिया से बातचीत भी की थी और साफ किया था कि वो अलग नहीं हो रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement