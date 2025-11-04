सुनीता आहूजा की इस हरकत से मचा हंगामा, पति गोविंदा को हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी माफी

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अहूजा अक्सर अपने रिश्ते और एक-दूसरे पर की गई टिप्पणियों के लिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं. हाल ही में गोविंदा की पत्नी ने उनके लाखों रुपये खर्च करने और जिस पंडित से वे सलाह लेते हैं, उसपर टिप्पणी की थी. अबएक्टर ने अपनी पत्नी की इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. सुनीता की बात को उन्होंने 'अपमानजनक' करार दिया.

गोविंदा ने मांगी माफी

4 नवंबर को गोविंदा ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक माफी जारी की. इसमें उन्होंने बताया कि वे सालों से पंडित मुकेश शुक्ला से सलाह लेते आ रहे हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने पंडित मुकेश शुक्ला के पिता के बारे में भी बात की, जो सालों से उनके परिवार के पंडित रहे हैं. बाद में गोविंदा ने कहा, 'मेरी पत्नी ने पॉडकास्ट पर पंडित मुकेश शुक्ला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं और मैं ईसकी निंदा करता हूं. मेरी तरफ से तहे दिल से माफी.'

गोविंदा ने कहा, 'मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित जी, आदरणीय मुख्य शुक्ला जी बड़े ही योग्य, प्रामाणिक, बड़े गुणी और यज्ञ विधि प्रयोग समझनेवाले उत्तर प्रदेश के चुनिंदा लोगों में आते हैं. आपके पिताजी आदरणीय जटाधारी जी से हमारा परिवार सदैव जुड़ा रहा. हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं. खंडन भी करूंगा. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल, और जिससे जुड़ जाएं तो फिर आप इधर-उधर नहीं देखते.'

उन्होंने आगे कहा, 'बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ में निकाल चुके हैं. कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्रभर के अच्छे नेताओं से जुड़े रहे और साथ में मुझसे जुड़े रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए. यह सदैव कृपा ब्राह्मण वर्गकी और आपकी, और आपके घर परिवार की सदैव हम लोगों के साथ रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है. धन्यवाद.'

सुनीता आहूजा ने क्या कहा था?

सुनीता आहूजा हाल ही में बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर नजर आई थीं. यहां उन्होंने गोविंदा की पंडितों से सलाह लेने की आदत पर बात की. जब पारस ने कहा कि कुछ पंडितों के इरादे हमेशा सही नहीं होते, तो सुनीता ने तुरंत कहा, 'हमारे घर में भी एक है, गोविंदा का पंडित (पुरोहित). वो भी वैसा ही है. पूजाएं करवाता है, 2 लाख रुपये चार्ज करता है. मैं उसे कहती हूं कि तुम खुद प्रार्थना करो, उनका कराया हुआ पूजा-पाठ कुछ काम नहीं आने वाला. भगवान वही प्रार्थनाएं स्वीकार करेगा जो तुम खुद करोगे. मैं इस सब पर विश्वास नहीं करती. भले ही मैं दान दूं या कोई अच्छा काम करूं, तो मैं अपने हाथों से करती हूं अपने कर्म के लिए. डरने वाला डर जाता है.'

सुनीता यहीं नहीं रुकी थीं. उन्होंने आगे कहा, 'जिस सर्कल में वो बैठते हैं, वहां मूर्ख राइटर हैं, जो राइटर कम और मूर्ख ज्यादा हैं. वे उसे बेवकूफ बनाते हैं और बकवास सलाह देते हैं. उसे अच्छे लोग नहीं मिलते, और वे मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूं.' बता दें कि गोविंदा और सुनीता अहूजा की शादी 1987 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं, बेटा यशवर्धन और बेटी टीना अहूजा. ये कपल अक्सर तलाक की अफवाहों का शिकार होता रहता है. हालांकि हर बार ये इसे खारिज भी कर देता है.

