scorecardresearch
 

Feedback

सिर में तेज दर्द और बेहोश हुए गोविंदा, मैनेजर ने बताया कैसी है तबीयत

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा को 11 नवंबर की रात तेज सिरदर्द और चक्कर आने के बाद मुंबई सिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अब एक्टर की मैनेजर ने उनकी हेल्थ अपडेट शेयर की है.

Advertisement
X
अचानक कैसे बेहोश हो गए गोविंदा? (PHOTO: Instagram @govinda_herono1)
अचानक कैसे बेहोश हो गए गोविंदा? (PHOTO: Instagram @govinda_herono1)

इन दिनों बॉलीवुड से बैक टू बैक बुरी खबरें सामने आ रही हैं. बुधवार को हीरो नबंर वन गोविंदा को लेकर चौंकाने वाली खबर आई. घर पर अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें मुंबई सिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. अब गोविंदा की मैनेजर ने उनकी हेल्थ अपडेट शेयर की है.

गोविंदा को क्या हुआ है
11 नवंबर की रात गोविंदा के सिर में अचानक तेज दर्द उठा, जिसके बाद वो बेहोश हो गए. उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया. गोविंदा की मैनेजर शशि सिन्हा ने उनकी हेल्थ अपडेट शेयर की है. ऐजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक्टर की सेहत पर करीब से नजर रखी जा रही है. उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है.

सिन्हा ने बताया कि गोविंदा को तेज सिरदर्द था और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. उन्हें चक्कर भी आ रहे थे. इसलिए डॉक्टर ने उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें रात में भर्ती कराया गया था. जल्द ही उनके सारे चेकअप किए जाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

घर में बेहोश हुए एक्टर Govinda, Hospital में हुए Admit 
घर में अचानक बेहोश हुए एक्टर गोविंदा, अस्पताल में कराए गए भर्ती 
Sunita Ahuja News
सुनीता आहूजा ने खत्म की भांजे कृष्णा से लड़ाई, बोलीं- कब तक नाराज रहूंगी 
Rakhi Sawant ने की Govinda की पत्नी Sunita की तारीफ 
Rakhi sawant impresses with govinda wife sunita ahuja personality
'मेरी तरह बिंदास हैं सुनीता', गोविंदा की पत्नी की मुरीद हुईं राखी सावंत 

गोविंदा के वकील ने क्या कहा 
गोविंदा के वकील और दोस्त ललित बिंदल ने एक्टर की हेल्थ अपडेट देते हुए कहा था कि वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे. सभी टेस्ट्स हो गए हैं, अब रिपोर्ट्स और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है. 

Advertisement

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे थे हॉस्पिटल
सोमवार को गोविंदा, धर्मेंद्र का हालचाल लेने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे. वो खुद गाड़ी ड्राइव करके धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे. हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त एक्टर परेशान और मायूस दिखाई दिए.  

हाल ही में गोविंदा ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो टू मच में भी नजर आए थे. गोविंदा शो पर अपने दोस्त चंकी पांडे संग पहुंचे थे. जहां उन्होंने ट्विंकल और काजोल के साथ खूब मस्ती-मजाक किया. दोनों एक्ट्रेस संग वो पुरानी यादें शेयर करते भी दिखे.  

61 साल की उम्र में भी गोविंदा ने खुद काफी मेंटेन किया हुआ है. फैन्स उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं. वो भले ही फिल्मों से दूर रहे हैं. लेकिन रियलिटी शो में बतौर गेस्ट नजर आते हैं. गोविंदा की हेल्थ के बारे में जानने के बाद चाहने वाले जल्द ही उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement