सिर में तेज दर्द और बेहोश हुए गोविंदा, मैनेजर ने बताया कैसी है तबीयत

इन दिनों बॉलीवुड से बैक टू बैक बुरी खबरें सामने आ रही हैं. बुधवार को हीरो नबंर वन गोविंदा को लेकर चौंकाने वाली खबर आई. घर पर अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें मुंबई सिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. अब गोविंदा की मैनेजर ने उनकी हेल्थ अपडेट शेयर की है.

और पढ़ें

गोविंदा को क्या हुआ है

11 नवंबर की रात गोविंदा के सिर में अचानक तेज दर्द उठा, जिसके बाद वो बेहोश हो गए. उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया. गोविंदा की मैनेजर शशि सिन्हा ने उनकी हेल्थ अपडेट शेयर की है. ऐजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक्टर की सेहत पर करीब से नजर रखी जा रही है. उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है.

सिन्हा ने बताया कि गोविंदा को तेज सिरदर्द था और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. उन्हें चक्कर भी आ रहे थे. इसलिए डॉक्टर ने उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें रात में भर्ती कराया गया था. जल्द ही उनके सारे चेकअप किए जाएंगे.

गोविंदा के वकील ने क्या कहा

गोविंदा के वकील और दोस्त ललित बिंदल ने एक्टर की हेल्थ अपडेट देते हुए कहा था कि वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे. सभी टेस्ट्स हो गए हैं, अब रिपोर्ट्स और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है.

Advertisement

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे थे हॉस्पिटल

सोमवार को गोविंदा, धर्मेंद्र का हालचाल लेने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे. वो खुद गाड़ी ड्राइव करके धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे. हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त एक्टर परेशान और मायूस दिखाई दिए.

हाल ही में गोविंदा ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो टू मच में भी नजर आए थे. गोविंदा शो पर अपने दोस्त चंकी पांडे संग पहुंचे थे. जहां उन्होंने ट्विंकल और काजोल के साथ खूब मस्ती-मजाक किया. दोनों एक्ट्रेस संग वो पुरानी यादें शेयर करते भी दिखे.

61 साल की उम्र में भी गोविंदा ने खुद काफी मेंटेन किया हुआ है. फैन्स उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं. वो भले ही फिल्मों से दूर रहे हैं. लेकिन रियलिटी शो में बतौर गेस्ट नजर आते हैं. गोविंदा की हेल्थ के बारे में जानने के बाद चाहने वाले जल्द ही उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

---- समाप्त ----