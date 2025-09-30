scorecardresearch
 

Feedback

'गोविंदा को धोखा देते हुए पकड़ा तो...', पति को सुनीता आहूजा की वॉर्निंग, फैमिली पर कसा तंज

गोविंदा और सुनीता आहूजा की 37 साल पुरानी शादी में तलाक और अफेयर की अफवाहें चर्चा में हैं. सुनीता ने अपने व्लॉग में इस मुद्दे पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा- मैंने भी अफेयर की बातें सुनी हैं. लेकिन मैं बहुत मजबूत हैं और बच्चों को अपना सहारा मानती हूं.

Advertisement
X
गोविंदा के अफेयर पर बोलीं सुनीता आहूजा (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
गोविंदा के अफेयर पर बोलीं सुनीता आहूजा (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)

गोविंदा और सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ काफी वक्त से लाइमलाइट में है. खबरें थीं उनकी 37 साल की शादी में दरार पड़ गई है. एक्टर का किसी मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर चल रहा है. जो कि उम्र में गोविंदा से 30 साल छोटी है. कपल तलाक की खबरों पर गणेश चतुर्थी के मौके पर विराम लगा चुका है. अब सुनीता ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में तलाक और गोविंदा के अफेयर पर बात की है. 

सुनीता का खुलासा
संभावना सेठ उनके व्लॉग में नजर आईं. एक्ट्रेस ने सुनीता से निजी सवाल किए. सुनीता ने कबूला कि उन्होंने गोविंदा के अफेयर की अफवाहें सुनी हैं. पति को अल्टीमेटम देते हुए सुनीता बोलीं- अगर कभी मैंने गोविंदा को धोखा देते हुए पकड़ा तो सबसे पहले मीडिया को बताऊंगी. सुनीता बोलीं- दिक्कत ये है कि गोविंदा की फैमिली में ऐसे लोग हैं जो मुझे और उन्हें साथ में नहीं देखना चाहते. वे सोचते हैं कि हमारी फैमिली इतनी खुश क्यों है क्योंकि उनके खुद के बीवी बच्चे मर गए हैं. गोविंदा अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है. जैसा मैं कहती हूं कि अगर तुम गंदे लोगों के साथ रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे. आज मेरा फ्रेंड सर्किल नहीं है, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं.

दुख होता है- बोलीं सुनीता
सुनीता ने माना कि गोविंदा के अफेयर की अफवाह सुन वो दुखी हुई थीं. उन्होंने कहा- मैं और ची ची (गोविंदा) 15 साल से आमने-सामने रहते हैं, लेकिन घर पर आना-जाना करते रहते हैं. जो आदमी अच्छी औरत को दुख देगा वो कभी खुश नहीं रहेगा, हमेशा बेचैन रहेगा. मैंने बचपन से अपनी पूरी जिंदगी उन्हें दी, आज भी मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं. नाराजगी 100 प्रतिशत है क्योंकि मैं भी ये सब सुन रही हूं लोगों से. लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं.

Advertisement

गोविंदा के अफेयर पर सवाल पूछते हैं बच्चे
संभावना ने सुनीता से पूछा, ''आपको नहीं लगता कि अब सही समय है कि मैं खुद पता लगाऊं (गोविंदा के अफेयर की न्यूज) क्योंकि मैं बहुत बातें सुन रही हूं?" इस पर सुनीता ने जवाब देते हुए कहा- ये एक शर्मनाक बात होती है. आपकी इतनी उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, आप क्या कर रहे हो? बच्चे भी पूछते हैं, लेकिन इंसान को झूठ बोलने की आदत होती है, तो झूठ पर झूठ बोलता जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Govinda
पैप्स संग मस्ती करते दिखे Govinda, हुक स्टेप्स से जीता दिल 
Govinda
सूट-बूट में स्टाइलिश अंदाज, यूं नज़र आए Govinda 
arti singh
गोविंदा की भांजी को पति ने किया Kiss, बांहों में लेकर लुटाया प्यार, Photos 
Arti SIngh, Dipak Chauhan
वेकेशन पर गोविंदा की भांजी, पति के कंधे पर बैठकर दिए पोज, फैन्स बोले- क्यूट 
Sunita Ahuja and husband Govinda
Sunita ने बताया शादी के बाद कैसे सुपरस्टार बने थे Govinda! 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement