'तुम ठीक हो' इंटीमेट सीन शूट करते हुए एक्टर ने बार-बार किया सवाल, असहज हुई एक्ट्रेस?

एक्ट्रेस गिरीजा ओक गोडबोले जल्द ही गुलशन देवैया के साथ आने वाली वेब सीरीज ‘थेरपी शेरेपी’ में नजर आने वाली हैं. सीरीज में उनके गुलशन संग इंटीमेट सीन्स दिए हैं. गिरीजा ने इस पर बात की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए गुलशन की प्रोफेशनलिज्म और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ की. बताया कि शूटिंग के दौरान वो असहज हुई थीं या नहीं.

गुलशन ने सेट पर दिखाई इंसानियत

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में गिरीजा ने बताया कि गुलशन देवैया उन कुछ कलाकारों में से हैं जिनके साथ वो पूरी तरह सहज महसूस करती हैं.

उन्होंने बताया,“भले ही आप कितनी भी तैयारी कर लें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको जरा सा भी असहज महसूस नहीं होता. गुलशन उन्हीं में से एक हैं. उन्होंने अपने वैनिटी वैन से तीन-चार तकिए लाए- एक छोटा, एक बड़ा और मुलायम, एक थोड़ा सख्त और मुझसे कहा कि जो सबसे आरामदायक लगे, वो चुन लूं. शूट के दौरान उन्होंने मुझसे कम से कम 16-17 बार पूछा, ‘क्या तुम ठीक हो?’”

इंटिमेट सीन के दौरान गुलशन का व्यवहार

गिरीजा ने बताया कि शूट के बीच में जब एक तकिया असहज लगने लगा, तो गुलशन ने बिना झिझक उसे एडजस्ट करने की पेशकश की.

गिरिजा ने बताया कि,''गुलशन ने उनसे कहा, ‘अगर तुम चाहो तो इसे हटा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं.’ उनका ये व्यवहार और सम्मान देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई. किसी और के साथ ये सीन करना शायद मुश्किल होता, लेकिन गुलशन के साथ मैं पूरी तरह से सहज थी. अब मैं खुलकर इस बारे में बात कर सकती हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा का एहसास दिलाया.”

शो ‘थेरपी शेरेपी’ के बारे में

‘थेरपी शेरेपी’ एक आने वाली वेब सीरीज है जिसमें गुलशन देवैया और गिरीजा ओक गोडबोले मुख्य भूमिका में हैं. ये शो इंसानी रिश्तों और भावनाओं की मुश्किलों को दिखाएगा. इसकी रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.

