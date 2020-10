सोनू सूद के नाम पर रेस्टोरेंट का नाम, एक्टर बोले- ट्रीट मिलेगी मुझे?

एक्टर सोनू सूद ने बीते कुछ महीनों में इतने लोगों की मदद कर दी है कि अब सभी उन्हें ट्रिब्यूत देते रहते हैं. कोई उन्हें भगवान बता रहा है तो कोई उनके नाम पर अपने घर का नाम रख रहा है. अब एक बार फिर सोनू सूद के फैन ने कमाल कर दिखाया है. एक्टर को ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है और अपना फायदा भी किया जा रहा है.

सोनू को रेस्टोरेंट मालिक का ट्रिब्यूट

सोशल मीडिया पर एक रेस्टोरेंट की फोटो तेजी से वायरल हो गई है. वायरल फोटो मे रेस्टोरेंट का मैन्यू तो दिख रहा है, लेकिन सभी की नजर जा टिकी है सोनू सूद के पोस्टर पर. रेस्टोरेंट मालिक सोनू के काम से इतना प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी सोनू के नाम पर रख दिया है और उनके बड़े-बड़े पोस्टर भी लगा दिए हैं. इस रेस्टोरेंट मालिक का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है. उनके रेस्टोरेंट का पहले कोई चाईनीज नाम था, लेकिन सोनू सूद के काम से खुश होकर उन्होंने अब एक्टर के नाम पर ही अपना रेस्टोरेंट का नाम रख दिया है.

Meet Mr Anil Kumar from Begumpet Hyderabad he removed Chinese name and kept @SonuSood sir name and pictures and he tell me that I never seen god I saw a real god he is #SonuSood ✊🙏 pic.twitter.com/8kwoZ1CmWU