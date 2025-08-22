'लोग उन्हें सिरियसली नहीं लेते...', अक्षय कुमार को लेकर बोले फिल्ममेकर विपुल शाह

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वहीं इस फिल्म मेकर विपुल शाह ने एक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया है. विपुल शाह का मानना हैं कि अक्षय कुमार को वह क्रेडिट नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं.

दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में विपुल शाह ने अक्षय कुमार के साथ काम करने के बारे में खुलकर बात की और कहा कि अक्षय कुमार खुद नहीं जानते कि उनमें कितनी महानता है. फिल्म मेकर ने बताया कि हालांकि आलोचकों ने अक्षय को कभी महान एक्टर नहीं माना, लेकिन उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है.

अक्षय को लेकर क्या बोले विपुल?

गालट्टा प्लस को दिए इंटरव्यू में विपुल ने कहा, 'मेरी पहली दो फिल्मों में जब अक्षय कुमार के साथ काम कर रहा था. तब मुझे फील हुआ कि ये ऐसा एक्टर है, जिसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या कर सकता है. लोग सिर्फ इसे एक्शन हीरो के तौर पर ही देखते थे. उस समय वह कॉमेडी फिल्में करके अपनी इमेज को बदल रहे थे लेकिन लोग उन्हें सीरियस नहीं ले रहे थे.

फिल्म मेकर ने आगे कहा, 'शायद कभी किसी फिल्म क्रिटिक ने उन्हें बड़ा या अच्छा एक्टर नहीं माना. इसलिए उनके अंदर थोड़ी मुझे कोई परवाह नहीं वाली भावना थी, लेकिन मुझे फील हुआ कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है.'

अक्षय की एक्टिंग पर क्या बोले विपुल?

विपुल शाह ने आगे कहा, 'जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप देखते हैं कि वे किसी सीन को कैसे हैंडल करते हैं, कितनी आसानी से अपना मूड बदल सकते हैं. जैसे कल हम कॉमेडी सीन कर रहे थे और आज एक्शन-थ्रिलर सीन और उसमें आराम से चले जाते थे. उन्होंने पहले क्या किया, उसका कोई असर नहीं होता.'

अक्षय को नहीं मिला कभी क्रेडिट

फिल्म मेकर ने कहा, 'मैंने जिन फिल्मों में उनके साथ काम उनमे उन्होंनों दो बिल्कुल अलग-अलग रोल प्ले किए. वे एक्टिंग में काफी कंफर्टेबल थे, जिसका उन्हें किसी ने क्रेडिट नहीं दिया. फिर मुझे फील हुआ कि उनके पूरे करियर में किसी ने उन्हें असली पंजाबी मुंडा के रूप में पेश नहीं किया लेकिन वे दिल और जान से पूरे पंजाबी हैं. नमस्ते लंदन वही करने वाली थी, उन्हें खुद के होने का मौका देने वाली थी. असली पंजाबी मुंडा, ब्रेफिक्र लड़का और उस फिल्म में वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि यह उनके लिए सबसे नेचुरल है.'

अक्षय और विपुल ने साथ कितने फिल्में की?

बता दें कि अक्षय और विपुल ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. जिसमें 'आंखें', 'वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम', 'नमस्ते लंदन' और 'एक्शन रिप्ले' हैं. इन सभी फिल्मों को विपुल ने डायरेक्ट किया था. इसके अलावा 'सिंह इज किंग' और 'हॉलिडे' फिल्म को विपुल शाह ने प्रोड्यूस किया था.

