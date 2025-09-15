scorecardresearch
 

कभी गर्लफ्रेंड का पंगा, कभी फेवरेट स्टार का क्लेश... जब स्क्रीन पर हीरो नहीं, थिएटर में दर्शक ही करने लगे एक्शन

आप फिल्म देख रहे हों और स्क्रीन पर हीरो एक्शन कर रहा हो, ये आम बात है. मगर फिल्म देख रहे दर्शक आपस में भिड़े पड़े हों, तो बात अलग हो जाती है. हाल ही में पुणे में फिल्म देख रहे एक कपल की, दूसरे कपल से भारी लड़ाई हो गई. ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है...

जब हीरो नहीं, थिएटर में बैठे दर्शक करने लगे 'एक्शन' (Photo: AI-generated)
सीटियों, तालियों और हूटिंग के बिना फिल्में देखने में मजा ही कहां है. इस माहौल के साथ फिल्म देखने का मजा वैसे तो अब पहले से कम होता जा रहा है. पहले से ज्यादा 'शालीन' और 'सभ्य' बिहेव करने वाली मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के बीच, कई लोग आज भी सिर्फ ये माहौल फील करने के लिए सिंगल स्क्रीन्स थिएटर्स में जाते हैं. मगर कई बार फिल्म देखने की एक्साइटमेंट में दर्शकों का ऐसा 'लाउड' बर्ताव पंगे की वजह भी बन जाता है. ऐसे में स्क्रीन पर चल रहे एक्शन से हटकर, दर्शकों में अपनी जगह अलग लेवल का 'एक्शन' हो जाता है. 

हाल ही में खबर आई कि पुणे में हॉलीवुड फिल्म 'The Conjuring' के एक शो में एक कपल के साथ मारपीट हो गई. इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि पुणे में एक कपल 'The Conjuring' देखने पहुंचा था. उनकी ही तरह, उनकी पीछे की सीट पर भी एक जोड़ी थी. उस जोड़ी में पति अपनी पत्नी के लिए लगातार फिल्म की रनिंग कमेंट्री कर रहा था और कहानी बता रहा था. 

जब पहले कपल ने उन्हें फिल्म 'स्पॉइल' करने से मना किया तो बात बढ़ गई. बताया गया कि शिकायत करने वाले कपल पर, कमेंट्री करने वाले कपल ने लात-मुक्के चला दिए. मामला पुलिस तक भी पहुंचा, जो शिकायत दर्ज करके जांच कर रही है. मगर ये पहली बार नहीं है जब फिल्म थिएटर्स में दर्शकों के बीच ही इस तरह का 'एक्शन' देखने में आया हो. चलिए बताते हैं ऐसे ही कुछ और किस्से... 

जब एक लव स्टोरी ने थिएटर में करवाया बवाल 
इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'सैयारा' वैसे तो एक लव स्टोरी थी. इस फिल्म का एक्शन सीन्स या फाइट सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं था. मगर ग्वालियर में इस फिल्म के शो में ऑडियंस को ऐसा एक्शन सीन देखने को मिला जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं रही होगी. क्योंकि ये सीन बड़े पर्दे पर चल रही फिल्म में नहीं, सीट पर बैठकर फिल्म देख रहे दो लोगों के बीच हुआ. 

'सैयारा' के शो में भिड़ गए थे दो लड़के (Photo: IMDB)

हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर में 'सैयारा' के एक शो में दो लड़के आमने सामने पड़ गए. एक लड़का, दूसरे लड़के की मौजूदा गर्लफ्रेंड का, एक्स बॉयफ्रेंड था. रिपोर्ट बताती है कि दोनों के बीच उस लड़की को लेकर शुरू हुई बहस एक सॉलिड फाइट में बदल गई. दोनों लड़के घूसों-लातों से एक दूसरे पर वार करते नजर आए. और इस तरह रोमांटिक लव स्टोरी देखने थिएटर में पहुंचे लोगों को, उसी टिकट के दाम में एक 'एक्शन फिल्म' भी देखने को मिली. 

'गदर' के शो में मचा गदर
सनी देओल की फिल्म हो, और उसमें एक्शन ना हो, ये कैसे हो सकता है. मगर एक शो में 'गदर 2' में पर्दे पर बना एक्शन का माहौल, थिएटर में भी उतर आया था. पहले तो रिपोर्ट्स आईं कि बरेली में 'गदर 2' के शो में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने को लेकर दो युवकों में भिड़ंत हो गई.

मगर factly.in की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट बताती है कि असल में एक युवक फिल्म के कुछ सीन्स की तस्वीर क्लिक कर रहा था. उसके फोन से निकल रही रौशनी से, फिल्म का मजा खराब होने पर दूसरे युवक ने आपत्ति जताई. पहले तो दोनों में बहसबाजी शुरू हुई और ये देखते-देखते मामला एक्शन सीक्वेंस में बदल गया. 

आइकॉनिक रोमांस में दो महिलाओं का यलगार 
पर्दे पर चलती फिल्म के बीच फोन चलाकर, दूसरों का अनुभव खराब करने की समस्या भी बढ़ती जा रही है. पिछले साल वैलेंटाइन्स डे के मौके पर शाहिद कपूर और करीना कपूर की आइकॉनिक लव स्टोरी 'जब वी मेट' थिएटर्स में री-रिलीज हुई थी. दिल्ली में इसी के एक शो में दो महिलाओं की लड़ाईनुमा बहस का वीडियो चर्चा में था. 

टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि दोनों महिलाओं में शो के दौरान मोबाइल चलाने को लेकर बहस शुरू हुई थी जो बहसबाजी में बदल गई. वायरल हुए वीडियो में दोनों महिलाओं की तीखी बहस नजर आ रही थी. दोनों में से एक तो धमकाने के अंदाज में कहती नजर आ रही थी कि 'भूल मत तू दिल्ली में है...' 

साउथ फैन्स का एक्शन
और साउथ सिनेमा से तगड़ा एक्शन भला कौन करता है! इसलिए वहां के सिनेमा फैन्स ने थिएटर में एक तगड़ा एक्शन कर डाला था. माहौल की बात ये है कि रजनीकांत-कमल हासन के बाद से तमिल इंडस्ट्री में अगला सुपरस्टार कौन है? इस सवाल के जवाब में वहां एक राइवलरी लंबी चली है- अजित कुमार बनाम विजय जोसेफ. इस राइवलरी का असर सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां तक तमिल सिनेमा की पहुंच है, वहां तक इस राइवलरी का असर दिखता है. 

मौका था, तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म 'गुड बैड अग्ली' की केरल रिलीज का. पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, थिएटर में विजय के फैन्स ने अजित की फिल्म के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. जवाब में अजित फैन्स भी मैदान में उतर आए. जो बात पहले टक्कर की नारेबाजी से शुरू हुई, वो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. माहौल इतना बिगड़ गया कि फिल्म का शो ही रोक दिया गया. 

इंडियन फिल्म दर्शक वैसे तो बहुत पैशनेट होकर फिल्में देखने के लिए जाने जाते हैं. मगर जबसे पैशन की शक्ल रीलबाजी और स्टेटस अपडेट ने ली है, तबसे लोग पर्दे पर फिल्म देखने से ज्यादा, उसे अपने फोन में कैद कर लेने पर आमादा दिखते हैं. चलिए दुआ करते हैं कि लोगों को कभी ये समझ आए कि सिनेमा एक साथ, बतौर कम्युनिटी एन्जॉय करने का माध्यम है. और इसका सबसे ज्यादा मजा, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, फिल्म के मूड में एकसाथ बहते जाने में है.

