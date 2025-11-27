फातिमा सना शेख ने बताया कौन था उनका पहला क्रश, बोलीं- 'जब वो आते थे...'

फिल्म दंगल से पहचान बनाने वाली बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इन दिनों अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुस्ताख इश्क के प्रमोशन में जोर-शोर से जुटी हुई है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अच्छा बज बना हुआ है. इन सब के बीच एक्ट्रेस ने अपना एक बचपन का राज खोला है, जिसमें उन्होंने अपने क्रश के बारे में बताया है.

और पढ़ें

दरअसल एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हाल ही में Telly Talk India को दिए इंटरव्यू में, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई बड़े राज खोले.

फातिमा की बचपन की प्यारी क्रश स्टोरी

क्रश के बारे में बात करते हुए फातिमा ने कहा, 'बचपन में मेरा मैथ्स टीचर पर क्रश था. जब स्कूल में बेल बजती को इतंजार होता कि वो पल कब आएगा, जब सर आएंगे. जब सर आते और क्लास में बैठे रहते थे, देखते रहते थे. मैं तो वैसे भी कच्ची थी ही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता था.'

फातिमा ने आगे बताया कि उनसे डांट खाना भी कितना मजेदार लगता था. एक्ट्रेस ने कहा, 'तो जब टीचर से डांट खाते थे तो खुशी से डांट खाते थे. तो हम बोलते थे हां, सर डांटो चलेगा. एक्स्ट्रा रिंग बजने दो आप बताओ. हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा. वापस बताओ ना.'

Advertisement

गुस्ताख इश्क कब रिलीज होगी?

गुस्ताख इश्क 28 नवंबर, 2025 को रिलीज होगी. इसमें एक्टर विजय वर्मा के साथ फातिमा की पहली कोलेबोरेशन है. विभु पुरी के डायरेक्शन में बनीं और स्टेज 5 प्रोडक्शन के तहत मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है. इस रोमांटिक ड्रामा में नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी हैं.

फिल्म गुस्ताख इश्क की कहानी पुरानी दिल्ली और पंजाब की फीकी पड़ती कोठियों के कल्चरल रूप से रिच बैकग्राउंड पर बनी है. जो चाहत, जुनून, सीक्रेसी और इमोशनल कमजोरी जैसे टॉपिक को दिखाती है. हाल ही में इस फिल्म का पहला गाना 'उल जलूल इश्क' रिलीज हुआ. जो काफी वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----