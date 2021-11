नए ज्वैलरी एड में 'Unhappy' मॉडल्स दिखाने पर Sabyasachi ट्रोल, यूजर्स पूछ रहे- ये इतनी उदास क्यों हैं?

कई बार फैशन डिजाइनर्स की ओवर-द-टॉप क्रिएटिविटी और सोच उनपर ही भारी पड़ जाती है. कुछ ऐसा ही मशहूर सेलेब्रिटी फैशन डिजाइनर सब्यासाची के साथ भी हो रहा है. सब्यासाची एक बार फिर अपने ज्वैलरी कलेक्शन के एडवर्टाइजमेंट की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. सब्यासाची को मंगलसूत्र के एड के बाद अब उनके ज्वैलरी एड के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है.

क्यों ट्रोल हो रहे सब्यासाची?

सब्यसाची मुखर्जी को फाइन ज्वैलरी के ऑटम/विंटर 2021 कलेक्शन के नए एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, लग्जरी ब्रांड सब्यासाची फाइन ज्वैलरी के एड में ज्वैलरी के अलग-अलग डिजाइन्स दिखाए गए हैं. एड में 3 मॉडल्स फाइन ज्वैलरी के अनकट डायमंड, ओपल्स, पर्ल्स, कलर्ड स्टोन समेत कई तरह के डिजाइन शोकेस कर रही हैं.

ज्वैलरी एड में उदास मॉडल्स को देख सब्यसाची पर भड़के यूजर्स

लेकिन नए ज्वैलरी कलेक्शन के एड में जिन 3 मॉडल्स को दिखाया गया है, अगर आप उन मॉडल्स के चेहरों को देखेंगे तो उनके एक्सप्रेशंस काफी अनहैप्पी यानी उदासी शो कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स को यह बात समझ नहीं आ रही है कि ज्वैलरी के एड में मॉडल्स इतनी उदास क्यों हैं.

सब्यासाची का ज्वैलरी एड सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस चीज पर अपनी राय देनी शुरू कर दी और मॉडल्स को एड में इतना सीरियस और उदास दिखाने के लिए उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- सब्यासाची की ज्वैलरी, डाइंग और डिप्रेस महिलाओं के लिए.

Sabyasachi Jewellery for dying, depressed ladies. https://t.co/omWN1geXvp — Sudeep 🇮🇳 (@Sudeep1211) November 27, 2021

एक दूसरे यूजर ने पूछा- ये इतनी उदास क्यों हैं?

यहां देखें यूजर्स किस तरह सब्यासाची को ट्रोल कर रहे हैं-

All these models need to go on detox diet. Look at those constipated looks n lusterless skin. They all look so unwell.

It's like " Pet kaat-kaat ke" Buying the Sabyasachi. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/s5knRVnN9P — shweta (@CandidShweta) November 27, 2021





Introvert hu na bhai photographer ke saamne smile hi nahi kar paati 😇 #Sabyasachi pic.twitter.com/wVRayZeKNM — Nishant verma (@nishantverma589) November 27, 2021