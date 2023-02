'फर्जी' से ओटीटी पर भी शुरू हुआ स्पाई-यूनिवर्स? शाहिद-विजय सेतुपति के शो में मिला 'द फैमिली मैन' से तगड़ा कनेक्शन!

शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर वेब सीरीज 'फर्जी' रिलीज हो चुकी है. गुरुवार शाम को अमेजन प्राइम पर लाइव हुए इस शो का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है. ट्विटर पर इंटरनेट की जनता का मूड बता रहा है कि उन्हें शाहिद और विजय सेतुपति का ये शो खूब पसंद आ रहा है. 'फर्जी' को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले मनोज बाजपेयी के साथ 'द फैमिली मैन' शो बनाया है.

इंडियन सिनेमा में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से लेकर यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स तक, क्रॉसओवर का दौर चल रहा है. ऐसे में अगर 'फर्जी' और 'द फैमिली मैन' के डायरेक्टर सेम हैं, तो क्या दोनों शोज एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हो सकते हैं? ये सवाल ही कितना एक्साइटिंग है न! तो अब दिल खुश करने वाली बात ये है कि इन दोनों शोज में सच में ऐसा कनेक्शन निकल आया है.

'फर्जी' देखने के बाद ट्विटर पर अपना रिस्पॉन्स बता रहे लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि उन्होंने शाहिद कपूर-विजय सेतुपति के शो में 'द फैमिली मैन' से कुछ बड़े कनेक्शन पकड़े हैं. स्पॉइलर अलर्ट- अगर आपने 'फर्जी' नहीं देखा है, तो आगे पढने पर शो की कहानी का कुछ सस्पेंस खुल सकता है. इसलिए अपने रिस्क पर आगे बढ़ें.

'फर्जी' की गुत्थी सुलझाने आए चेल्लम सर

अगर आप स्पॉइलर अलर्ट को पढ़कर आगे बढ़ने को तैयार हैं तो आपके लिए एक एक्साइटिंग मामला तैयार है. 'फर्जी' गुरुवार शाम को अमेजन प्राइम पर लाइव हुआ और इंटरनेट की जनता धीरे-धीरे राज एंड डीके का नया शो निपटा रही है. जिन लोगों ने शो देख लिया है उनमें से बहुतों ने ट्विटर पर शेयर किया है कि 'फर्जी' और मनोज बाजपेयी का 'द फैमिली मैन' एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं. और इस बात को कन्फर्म करने वाले कम से कम दो बहुत बड़े हिंट 'फर्जी' की कहानी में हैं.

Saw Chellam Sir from #TheFamilyMan on #Farzi Is this the start of a new cop universe by #AmazonPrime Awesome crossover @PrimeVideoIN pic.twitter.com/hR4TKsJCB2

'फर्जी' में शाहिद कपूर और जाली नोट बनाने वाले माफिया की पुर्जे ढीले करने निकले विजय सेतुपति को केस के सिलसिले में एक बड़ा हिंट, एक फोन कॉल पर मिलता है. और ये कॉल है चेल्लम सर का. चेल्लम सर का किरदार आपने 'द फैमिली मैन 2' में देखा होगा. वो एक अंडरकवर जासूस हैं और उनके पास खूफिया जानकारियों का भंडार रहता है. 'द फैमिली मैन 2' में ऐसी ही एक जानकारी जुटाने के लिए आपने मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी को , चेल्लम सर का नंबर डायल करते देखा होगा. यही चेल्लम सर 'फर्जी' में माइकल उर्फ विजय सेतुपति की मदद कर रहे हैं.

माइकल और तिवारी

अगर आप 'फर्जी' में चेल्लम सर की एंट्री से ही खुश हो चुके थे तो अब आगे पढ़कर तो आपकी एक्साइटमेंट का पारा बहुत ऊपर चला जाएगा. 'फर्जी' में केस सॉल्व करने निकला माइकल (विजय सेतुपति) एक सीन में बिल्डिंग के बाहर खड़े कुछ लोगों से किसी 'तिवारी' नाम के आदमी के बारे में पूछताछ करता दिखता है. जिन लोगों से माइकल बात कर रहा है उन्हें देखकर अगर आपको लगे कि आपने इन्हें कहीं देखा है, तो आप सही हैं.

The man is back in form! @VijaySethuOffl ❤️❤️❤️ And can't wait for this universe to take off! @rajndk @sumank #FamilyMan #Farzi pic.twitter.com/08BnClFDtF

It’s so good to see @VijaySethuOffl in fine form in #Farzi . He is effortless in roles that demand him to be himself. Michael in Farzi is one such. Also, another universe kicking off? #FamilyMan #Farzi pic.twitter.com/iN8ebrku6v