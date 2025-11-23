scorecardresearch
 

प्रियंका-आलिया-कटरीना की 'जी ले जरा' के टलने से परेशान थे फरहान, बोले- मैं शायद डायरेक्ट नहीं...

फरहान अख्तर कुछ सालों पहले प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ संग फिल्म 'जी ले जरा' लेकर आने वाले थे. लेकिन वो फिल्म अब कुछ वक्त के लिए टल गई है. फरहान का कहना है कि उनके लिए वो वक्त काफी परेशान करने वाला था.

'जी ले जरा' के टलने पर बोले फरहान अख्तर (Photo: Screengrab- Youtube/Excel Movies)
फिल्ममेकर-एक्टर-सिंगर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी फिल्म '120 बहादुर' को लेकर ट्रेंड में चल रहे हैं. इस फिल्म में उन्होंने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है. ऑडियंस फरहान की परफॉरमेंस की जमकर तारीफ कर रही है. एक्टर पिछले कुछ वक्त में अपनी फिल्म को जगह-जगह जाकर प्रमोट कर चुके हैं. 

'जी ले जरा' को लेकर क्या बोले फरहान अख्तर?

हाल ही में फरहान यूट्यूबर समदीश भाटिया के चैनल पर आए जहां उन्होंने अपनी फिल्म 'जी ले जरा' पर दोबारा बात की. ये वही फिल्म है जिससे फरहान कई सालों बाद बतौर डायरेक्टर वापसी करने वाले थे. मगर कुछ कारणों के चलते फिल्म टलती गई और अब इसकी शूटिंग कब शुरू होगी, इसपर भी कोई अपडेट नहीं है. फरहान का कहना है कि जब उनकी फिल्म 'जी ले जरा' बार-बार टल रही थी, तब वो बेहद परेशान हुए थे. 

एक्टर ने कहा, 'मेरी फिल्म तूफान 2021 में रिलीज हुई और उसके ठीक बाद मैं 'जी ले जरा' नाम की फिल्म डायरेक्ट करने वाला था. ये लगातार टलती रही और उन दो सालों में मैं अपने पास आने वाले सभी एक्टिंग ऑफर्स को मना करता रहा. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब आपको किसी फिल्म को डायरेक्ट करना होता है, तो आप सिर्फ उसी पर ध्यान लगा सकते हैं. जब भी कोई एक्टिंग ऑफर आता तो मैं उन्हें कहता कि मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मैं जल्द ही एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूं.'

'फिल्म की शूटिंग की डेट्स बार-बार आगे बढ़ती रही. ये बहुत परेशान करने वाला दौर था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं और मुझे पता भी नहीं चला कि ढाई साल बीत गए. कुछ पर्सनल इनसिक्योरिटीज भी थीं. मुझे लगने लगा था कि शायद लोग सोचेंगे कि मैं डायरेक्शन नहीं कर पाऊंगा. 

क्या अब नहीं आएगी 'जी ले जरा'?

फरहान ने आगे कहा, 'मुझे फिल्म डायरेक्ट किए 12 साल हो गए थे और शायद लोग मेरे हुनर ​​पर शक करने लगे. जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास बैठते हैं और ये बातें बताते हैं, तो आपको एहसास होने लगता है कि ये सारी बातें कहां से आ रही हैं. क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता था कि मुझे इस फिल्म से आगे बढ़ने दो.'

बता दें कि फरहान अख्तर इससे पहले भी एक बातचीत के दौरान कह चुके हैं कि वो फिल्म 'जी ले जरा' जरूर बनाएंगे. वो इसपर लगातार काम कर रहे हैं. उन्हें बस सही समय का इंतजार है. मालूम हो कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ को कास्ट किया गया था. मगर अब वो फिल्म से हट चुके हैं. फिलहाल फरहान अख्तर 'डॉन 3' बनाएंगे, जिसमें रणवीर सिंह नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
