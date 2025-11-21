scorecardresearch
 

43 की उम्र में मां बनकर पछताईं फराह? परेशान होकर कराई पेट की सर्जरी, बोलीं- पति...

फराह खान ने सोहा अली खान के पाडकॉस्ट में अपनी प्रेग्नेंसी, बढ़ती उम्र और खुद की देखभाल को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि 50 की उम्र पार करने के बाद उन्होंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है.

फराह खान ने मदरहुड पर की बात (PHOTO: Screengrab)
बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान मल्टी टैलेंटेड हैं. अच्छी डायरेक्टर-कोरियोग्राफर होने के साथ-साथ वो अच्छी व्लॉगर भी बन गई हैं. हाल ही में फराह ने सोहा अली खान के पाडकॉस्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने प्रेग्नेंसी और बढ़ती उम्र को लेकर बात की. 

खुद पर नहीं दिया ध्यान 
सोहा अली खान के पाडकॉस्ट में फराह कहती हैं कि उन्होंने कई सालों तक खुद की एहमियत नहीं समझी. फराह ने बताया कि अपने शुरुआती सालों में उन्होंने हमेशा काम को प्राथमिकता दी. खुद की सेहत या सेल्फ-केयर के लिए वक्त ही नहीं निकाला. उन्होंने कहा कि 50 साल पार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है. 

बातचीत के दौरान फराह ने पुरानी यादों को भी ताजा किया. उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, जब मैं अपने पुराने वीडियो देखती हूं ना, तो अब सोचती हूं, अरे बाप रे, मैं तो बहुत पतली थी जब तक बच्चे नहीं हुए थे. लेकिन स्किन बहुत खराब थी और काम के चक्कर में बाल बनाने तक का टाइम नहीं मिलता था. कभी दिन का शूट, कभी रात का शूट, लगातार काम करती थी.

'50 की होने के बाद मैंने तय किया कि अब खुद का ख्याल रखना ही होगा. कहते हैं ना, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, तो उसकी सर्विसिंग ज्यादा करनी पड़ती है. बस, अब मेरे पास स्किन डॉक्टर है, बालों के लिए विटामिन लेती हूं और रेग्युलर ट्रीटमेंट करवाती हूं.'

लेट प्रेग्नेंसी पर हुआ पछतावा!
फराह ने 43 साल की उम्र में मां बनने के अपने फैसले और लेट प्रेग्नेंसी के एहसास के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, जब मैं 50 की हुई, मेरे बच्चे सिर्फ 7 साल के थे. मैंने 43 की उम्र में बच्चों को जन्म दिया, तो मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं स्कूल जाऊं, तो बच्चों को ऐसा ना लगे कि दादी छोड़ने आई हैं. बच्चे हमें जवान रखते हैं.

उन्होंने कहा कि एक बार जब वो अपने पति शिरीष कुंदर और बच्चों के साथ छुट्टियों पर गई थीं, तो एक महिला ने शिरीष को उनका बेटा समझ लिया. फराह बोलीं, हम होटल में थे, तो एक लेडी आईं और बोलीं, क्या मैं कमरा साफ कर दूं? और अपने बेटे से कहिए जरा बाहर जाए. शिरीष को ये सुनकर बहुत मजा आया. 

फराह ने मां बनने के बाद शरीरिक बदलावों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्हें पेट की सर्जरी करवानी पड़ी. उन्होंने कहा, चार-पांच साल बाद मुझे टमी-टक सर्जरी करवानी पड़ी, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा स्किन था कि बर्दाश्त नहीं होता था. अब वो लिंफैटिक मसाज और आईवी ड्रिप्स जैसी चीजें भी करवाती हैं ताकि खुद को बेहतर रख सकें.
 

