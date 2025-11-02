scorecardresearch
 

फराह खान ने 'नेपो बेबीज' पर दिया बड़ा बयान, इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स का बताया दर्द

फराह खान ने नेपो किड और आउटसाइडर्स को लेकर बड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने यूट्यूब पर व्लॉगिंग को लेकर भी बयान दिया है. लेकिन फराह खान ने ये बयान क्यों दिया जानिए.

नेपो किड पर फराह खान बोलीं (Photo: Instagram/(@farahkhankunder)
बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा कभी ठंडा नहीं हुआ है. अक्सर ही ये बातें सुनने में आती है कि नेपोटिज्म के चलते किसी टैलेटेंड का काम नहीं मिल पाता. अब इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम करने वाली डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह खान ने इस पर अपना पॉइंट रखा है. 

 दरअसल फराह खान हाल ही में अपनी करीबी दोस्त सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट पर शामिल हुईं, जहां उन्होंने इंडस्ट्री में 'नेपो बेबीज' और आउटसाइडर्स पर खुलकर बात की है.

नेपो बेबीज पर बोलीं फराह खान
सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में फराह ने कहा, 'मैं उस गुस्से को समझ सकती हूं जो आउटसाइडर्स मुंबई आने पर नेपो बेबीज के प्रति महसूस करते हैं. मैं उस गुस्से को समझ सकती हूं, क्योंकि वे हर महीने गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनके लिए, स्टार किड्स के सामने आने वाली चुनौतियां बहुत मामूली लगती हैं.'

अमीरी-गरीबी पर बोलीं फराह खान
कोरियोग्राफर ने आगे कहा,'मुझे अभी भी, फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी की भावना है. मेरे लिए मानसिक शांति के लिए फाइनेंशियल स्थिरता जरूरी है; यही मेरी एकमात्र इनसिक्योरिटी है. काम करते रहने की प्रेरणा हमेशा मौजूद रहती है. हमने अपने पिता को अमीरी से गरीबी में बदलते देखा है, और कई सालों तक हम तनख्वाह के भरोसे जी रहे थे.'

मैंने अपना करियर सेफ किया
अंत में फराह खान ने कहा, 'आजकल, हर कोई संघर्ष की कहानी चाहता है. यहां तक कि जिन लोगों ने वास्तव में कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, वे भी किसी असामान्य चीज से कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हालाँकि, मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों को ऐसा अनुभव नहीं करना पड़ेगा.'

इसके साथ ही कोरियोग्राफर ने ये भी बताया कि उन्होंने अब अपना करियर सुरक्षित कर लिया है. जितनी मेहनत उन्होंने करियर के शुरूआत में फिल्में बनाने में की वो अब उससे ज्यादा मेहनत कर रही हैं. यूट्यूब पर व्लॉगिंग को लेकर फराह का कहना है कि वो खूब मेहनत करती हैं. ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके पास आज बड़े स्टार्स अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं.

