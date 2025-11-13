scorecardresearch
 

पत्नी की पॉपुलैरिटी का पड़ा असर, शोबिज में इग्नोर हुए फराह खान के पति, बोलीं- दुनिया...

फराह खान ने सानिया मिर्जा के शो में बॉलीवुड और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि उनके पति शिरीष कुंदर को बॉलीवुड पार्टियों में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिससे उनके बीच कई बार झगड़े भी हुए.

फराह खान ने बताई बॉलीवुड की सच्चाई (Photo: PTI)
फराह खान बॉलीवुड की टैलेंटेड और बेबाक कोरियोग्राफर में से एक हैं. फराह अपने मजेदार अंदाज से लोगों के चेहरे पर खुशियां लाना जानती हैं. लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है, तो वो किसी को छोड़ती नहीं हैं. एक बार फिर फराह ने बॉलीवुड पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. ये भी बताया कि आखिर क्या वजह है, जो उनके हसबैंड शिरीष कुंदर बॉलीवुड पार्टीज में क्यों नजर नहीं आते हैं. 

बॉलीवुड को लेकर क्या बोलीं फराह 
फराह खान ने  सानिया मिर्जा के यूट्यूब शो Serving It Up With Sania में शिरकत की. शो में उन्होंने बॉलीवुड लाइफ का जिक्र किया. वो कहती हैं कि उनका बेबाक स्वभाव हर किसी को अच्छा नहीं लगता. अपनी सच्ची और सीधी बातों की वजह से कई बार उनके दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ रिश्तों में खटास आ गई. 

यूट्यूब शो में उन्होंने दोस्ती, सीमाएं और लॉन्ग टर्म रिश्तों पर खुलकर बात की. बातचीत के दौरान फराह ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने महसूस किया है कि हमेशा सच बोल देने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा, कभी-कभी मेरी बातों से मेरे कुछ दोस्त बुरा मान जाते हैं. अब मुझे एहसास हो रहा है कि हर बार सच्चाई बताना जरूरी नहीं है. खासकर जो फिल्म वालों में दोस्त हैं, वो थोड़े चूजी हो गए हैं.

फराह ने अपने पति शिरीष के साथ शुरुआती दिनों की बातें भी शेयर कीं. उन्होंने कहा, शुरुआत में हमारा रिलेशनशिप थोड़ा मुश्किल था. हम लोग अक्सर झगड़ते थे, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ बाहर आएं.

पति को बॉलीवुड पार्टीज में किया गया इग्नोर
फराह कहती हैं कि जब भी वो पति के किसी बॉलीवुड पार्टी में जाती थीं हर कोई सिर्फ उनसे बात करता था. लोग शिरीष को अनदेखा कर देते थे. फराह ने कहा, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी है, जो हमेशा उसी इंसान के पीछे जाते हैं, जो उस वक्त ज्यादा सफल हो. तो वो मुझसे बात करते और मेरे पति को नजरअंदाज कर देते. 

फराह कहती हैं कि मैं पहले शिरीष को पार्टीज में आने के लिए फोर्स करती थी. इसलिए हमारे झगड़े भी होते थे. मुझे भी अच्छा नहीं लगता था और उन्हें भी. फिर हमने तय किया कि अगर शिरीष को किसी जगह पर जाना पसंद नहीं है, तो वो ना जाएं. मैं बस चाहती हूं कि वो खुश रहें और सुकून में रहें. 

फराह ने ये भी बताया कि दोनों पब्लिक में ज्यादा दिखावे से क्यों बचते हैं. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता मजबूत है. हमें हर बार रेड कार्पेट पर हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं. कभी-कभी तो लगता है कि जो कपल्स हर वक्त रेड कार्पेट पर हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हीं के बीच कुछ गड़बड़ चल रही होती है.

