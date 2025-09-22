scorecardresearch
 

रणबीर की भांजी को कास्ट करेंगी फराह? कपूर सरनेम के ब‍िना लॉन्च होंगी समायरा

फिल्ममेकर फराह खान अपने नए वीडियो व्लॉग में रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर के घर पहुंचीं. इस दौरान समायरा साहनी को देख वो काफी ज्यादा इप्रेंस हुईं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि उन्होंने समायरा को लॉन्च किया है.

रणबीर कपूर की भांजी को लॉन्च करेंगी फराह? (Photo: YT/ Farah Khan)
रणबीर कपूर की भांजी को लॉन्च करेंगी फराह? (Photo: YT/ Farah Khan)

बॉलीवुड की फेमस फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों अपने कुकिंग व्लॉग को लेकर काफी सु्र्खियों में रहती हैं. अपने हर नए व्लॉग के साथ फराह बॉलीवुड के अलग-अलग स्टार्स के घर पर कुकिंग करते हुईं नजर आती हैं.  इसलिए लोगों को उनके वीडियो का काफी इंतजार रहता हैं. अब अपने नए व्लॉग में फराह खान, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर के घर पहुंचीं. इस वीडियो में एक्टर की भांजी समायरा भी दिखी. जिनकी फराह ने जमकर तारीफ की.

दरअसल फराह खान ने रणबीर कपूर की भांजी समायरा को ऑडियंस से रूबरू करवाया. फराह जैसे ही कहती हैं, 'कपूर और साहनी खानदान की स्टार' वैसे ही समायरा की एंट्री हो जाती है. इस दौरान डायरेक्टर ने समायरा से अपनी दिल की बात जानी. 

समायरा को कौन-सा स्टार सबसे पसंद?
जब फराह खान ने समायरा से पूछा कि उनकी फैमिली में उनका पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर कौन हैं? इस पर समायरा ने कहा, 'मेरे नानू (ऋषि कपूर) और मामू (रणबीर कपूर). वहीं एक्ट्रेस में उन्होंने अपनी मां रिद्धिमा का नाम लिया. इसके बाद समायरा ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'क्या मैं कैमरे की तरफ देख सकती हूं कि मैं कैसी लग रही हूं? इस पर फराह ने हंसते हुए कहा, 'ये तो पक्का हीरोइन बनेगी, बहुत अच्छी लग रही हो समायरा.'

इतना ही नहीं, समायरा ने फराह से आगे कहा, क्या हम इसे दोबारा शूट कर सकते हैं? इस पर फराह परेशान हो गईं और कहा, 'नहीं, हमारा बजट नहीं है, दो-दो बार शूट करने का.' ये बात सुन समायरा ने माना नहीं और वीडियो चेक की. इसके बाद उन्होंने फिर अपनी एंट्री दोबारा शूट करवाई.

फराह ने किया समायरा को लॉन्च!
इसके बाद फराह खान ने अपने अंदाज में कहा, 'अब मैं ऑफिशियली कह सकती हूं कि मैंने राखी सावंत, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण और अपने कुक दिलीप को लॉन्च करने के बाद उन्होंने रिद्धिमा की बेटी समायरा को लॉन्च किया है. इसके बाद जब फराह, समायरा से पूछती हैं कि वह किसका सरनेम लेंगी- साहनी या कपूर? इस पर समारा कहती हैं साहनी- समायरा साहनी. ये बात सुन फराह, समायरा की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पातीं.

