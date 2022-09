Falguni Pathak-Neha Kakkar के पंगे में Sona Mohapatra की एंट्री, कहा- रीमेक से बर्बाद हो रहे गाने

फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कड़ में चल रहे पंगे के बीच सोना मोहापात्रा ने भी एंट्री मार ली है. सोना ने कहा कि म्यूजिक लेबल्स और बॉलीवुड फिल्म प्रोडूयसर गानों की क्रिएटीविटी का कत्ल कर रहे हैं. सिंगर्स की दुनिया में सनसनी मची हुई है. यूं तो अक्सर ही किसी गाने के रीमेक पर कहीं ना कहीं से आपत्ति जताई जाती है. लेकिन इस बार ये विवाद थोड़ा ज्यादा ही लंबा चल रहा है.

ट्रोल्स में घिरीं नेहा कक्कड़

नेहा कक्कड़ ने जब से 'मैंने पायल है छनकाई' गाने का रीमेक 'ओ सजना' को रिलीज किया है, तब ही से उनके खिलाफ जैसे एक मुहीम सी छिड़ गई है. नेहा को फाल्गुनी से लेकर सोशल मीडिया के लोगों तक से खरी-खोटी सुनने को मिल रही है. नेहा गाने से तो कम लेकिन ट्रोल को लेकर ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं. 90 के दशक के इस हिट गाने के रीमेक को लेकर उन्हें हर जगह से बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है. नेहा को गाने की वजह से फैट शेम तक किया जा रहा है.

सोना ने भी जताया विरोध

वहीं अब सोना मोहापात्रा ने इस विवाद पर अपनी राय दी है. सोना ने ट्विटर पर अपनी बात लिखते हुए लोगों से एक अपील भी की है. सोना ने लिखा- "मैं केवल यह उम्मीद कर सकती हूं कि रीमेक और रीमिक्स के जरिए म्यूजिक लेबल और बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स शॉर्ट कट मार के क्रिएटिविटी को मार रहे हैं. हाल ही में फाल्गुनी पाठक की हिट पर पब्लिक का रिएक्शन इसका सबूत है. इसके अलावा, प्रिय भारत, ऐसे ही इन मुद्दों पर हर बार खड़े होते रहे. (हाथ जोड़कर और दिल की इमोजी)."

the constant showcasing of a lack of courage to back new compositions, songwriters, disrespecting creators, writers has destroyed the fabric of what made #Bollywood music culturally relevant.The horror of the Sri Lankan Manike Mage remade, case in point2. Puke worthy for me. 🤑🤮 https://t.co/eO9sE7JmWd