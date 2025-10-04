13 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा मशहूर एक्ट्रेस, झेली मुश्किलें, बोलीं- मुझे थेरेपी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता को 13 साल फिल्म इंडस्ट्री में हो चुके हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में ईशा ने अपनी जर्नी के बारे में बताया. किस तरह उनकी जिंदगी बदली, हर रोल से क्या सीखा और मानसिक रूप से उन्होंने कितना कुछ झेला. बता दें कि ईशा ने ईमरान हाशमी के साथ 'जन्नत 2' से डेब्यू किया था. कैसे न्यूकमर से वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बन पाईं, स्टोरी काफी इंट्रस्टिंग है.

ईशा ने कही ये बात

बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में ईशा ने कहा- मेरी सिनेमा की जर्नी काफी रोलर कोस्टर राइड से भरी बीती है. मैंने ग्रो किया है, सीखा है और नए एक्स्पीरियंसेस भी लिए हैं. समय के साथ मेरी प्रायॉरिटीज भी बदली हैं. समय बदला है, और मेरी अप्रोच भी. पहले मैं सोचती थी कि स्क्रिप्ट मेरे लिए क्या करेगी.

अब मैं किरदार और डायरेक्टर के विजन पर काम करती हूं. सही फिल्ममेकर हो तो एक साधारण स्टोरी भी शानदार लगती है. मेरा रोल अगर सिर्फ 2 मिनट का होगा तो मेरे लिए ये बड़ी बात होगी. मैं उसमें अफना बेस्ट दूंगी.

ईशा के लिए मेंटल हेल्थ भी बहुत मायने रखती है. बीते कुछ सालों में ईशा सामने आई हैं, जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल जर्नी को लेकर खुलकर बात की है. ईशा ने कहा- हमारे देश में थेरेपी को गलत ढंग से देखा जाता है. पर मुझे लगता है कि एक हेल्दी माइंड ही थेरेपी को चुनता है. हम बहुत सारे लोग थेरेपी ले रहे हैं.

कई लोगों को इसकी जरूरत होती है, लेकिन वो जाते नहीं. मेरे लिए तो थेरेपी ने बहुत काम किया है. मुझे लगता है कि पैसे से आप सिर्फ अच्छी हेल्थ ही खरीद सकते हैं. इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है.

फिल्म इंडस्ट्री में भई मेंटल हेल्थ काफी प्रायॉरिटी पर रखा जा रहा है. एक्टर्स प्रेशर और आइसोलेशन को लेकर बात कर रहे हैं. फेम के साथ कितने चैलेंजेज आते हैं इसके बारे में एक्टर्स खुलकर बात कर रहे हैं. मैं अपने फैन्स को भी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए कहूंगी.

बता दें कि ईशा गुप्ता को 'आश्रम' वेब सीरीज में काफी पसंद किया गया था. बॉबी देओल के साथ इन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. इनकी एक्टिंग के फैन्स दीवाने हो गए थे.

