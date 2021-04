इमरान हाशमी के गाने लुट गए का रिकॉर्ड, 60 दिन में 500 मिलियन व्यूज

एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों हैप्पी स्पेस में हैं. उनके सॉन्ग लुट गए ने रिकॉर्ड बना दिया है. गाने को महज 60 दिनों में 500 मिलियन व्यूज मिल गए हैं. गाने को सिंगर जुबिन नौटियाल ने गाया है. जुबिन और इमरान दोनों ही काफी खुश और एक्साइटेड हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है.

जुबिन ने की ये पोस्ट

जुबिन नौटियाल ने पोस्ट कर लिखा- मेरे करियर के सबसे स्पेशल सॉन्ग्स में से एक है. लुट गए ने अब एक और माइलस्टोन हिट कर लिया है. ये पहला हिंदी सॉन्ग है जिसने यूट्यूब पर 60 दिनों में 500 मिलियन व्यूज पा लिए हैं. #LoveYouToDeath.

वहीं इमरान हाशमी ने लिखा- वाकई गौरव और सम्मान का पल. लेजेंड्री सॉन्ग का हिस्सा होते हुए आभारी हूं.

जबरदस्त हिट है इमरान का ये सॉन्ग

गाने की बात करें तो इसे टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसकी स्टोरी को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इंस्टा रील्स पर भी ये सॉन्ग जबरदस्त हिट है. गाने में इमरान हाश्मी एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं. Yukti Thareja उनके अपोजिट रोल में हैं.

One of the most special songs of my career #LutGaye hits another milestone. It is the First Indian song to hit 500 million+ views on YT in 60 days. Tune in: https://t.co/sebe2jjB82 #LoveYouToDeath#tseries @TSeries #BhushanKumar @emraanhashmi @tanishkbagchi @manojmuntashir pic.twitter.com/3Wo4RLyyXt