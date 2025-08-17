scorecardresearch
 

यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 25 राउंड फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है. फायरिंग के बाद तुरंत गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और जांच शुरू की. वारदात के समय घर में मौजूद रहने वालों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पूछताछ की. 

एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग (Photo: Instagram @elvish_yadav)
बिग बॉस विनर, फेमस यूट्यूबर और एक्टर एल्विश यादव के घर पर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में तड़के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच जोरदार फायरिंग हुई. घर के पास बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश आए और दो दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए. अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि एल्विश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे.

मामला क्या है?
एल्विश यादव अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए काफी मशहूर हैं. फायरिंग के बाद तुरंत गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और जांच शुरू की. वारदात के समय घर में मौजूद रहने वालों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पूछताछ की. बताया जा रहा है कि उनके घर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई. 

मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया है. अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है.

यहां देखें वीडियो...

सवालों में पुलिस
इससे पहले भी बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग हो चुकी है. दो बड़े सोशल मीडिया स्टार्स पर हुई ताबड़तोड़ वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं. लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएं इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं.

एल्विश के घर पर हुए इस हमले से फैंस को चिंता में डाल दिया है. गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग ने सभी को हैरान कर दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है. ऐसे घटनाक्रम इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

फाजिलपुरिया के घर पर भी हुआ था हमला

एल्विश से पहले हरियाणवी और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई 2025 की शाम करीब 5:50 बजे फायरिंग की घटना सामने आई थी. जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के SPR रोड पर अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. हालांकि बाद में पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना के होने से साफ इनकार किया था.

गुरुग्राम में निशाने पर नामी चेहरे

पंजाबी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया एल्विश यादव के करीबी दोस्त भी हैं. उनपर हुए हमले के बाद राहुल फाइनेंसर को मौत के घाट उतारा गया था. इन हमलों की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर ने ली थी. और अब एल्विस यादव के घर जिस तरह से 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है, उससे ऐसा लगता है कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है. पुलिस का मानना है कि इस तरह के हमले रंगदारी वसूल करने के लिए अमूमन गैंगस्टर ही करवाते हैं.

जब विवादों को लेकर चर्चा में आए एल्विश

मालूम हो कि एल्विश यादव यूट्यूब व्लॉग्स और रोस्ट वीडियोज के लिए जाने जाते हैं. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. एल्विश इससे पहले कई कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में आ चुके हैं. उनपर रेव पार्टी और सांप का जहर मामले में शामिल होने, चुम दरांग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने,  राजस्थान पुलिस पर गलत दावा करने और कई बार उनके ऊपर हाथापाई, बयानबाजी या धमकी देने के भी आरोप लग चुके हैं. सांप जहर मामले में फाजिलपुरिया का नाम भी उनके शामिल बताया गया था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, वो सोशल मीडिया पर तो लगातार एक्टिव हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक वेब सीरीज की शूटिंग भी कर रहे हैं. हाल ही में वो लाफ्टर शेफ शो में नजर आए थे.

---- समाप्त ----
