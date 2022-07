Ek Villain Returns Box Office Collection Day 1: जॉन अब्राहम-अर्जुन कपूर की फिल्म ने दिया सरप्राइज, पहले दिन कमाए इतने

जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' के चर्चे लगातार हो रहे हैं. फिल्म 29 जुलाई को रिलीज हुई है. इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स रिव्यू और रिएक्शन मिला. सभी को फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने की बेसब्री थी. दर्शक देखना चाहते थे कि आखिर यह फिल्म अपने ओपनिंग डे पर क्या कमाल करके दिखाएगी.

पहले दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

अब 'एक विलेन रिटर्न्स' के पहले दिन के कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ गई है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्लो स्टार्ट मिला है. जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर बहुत कमाल कमाई नहीं की है. लेकिन फिर भी यह इस साल रिलीज हुई कई फिल्मों से बेहतर है. ट्रेड एनालिस्ट्स ने 'एक विलेन रिटर्न्स' के पहले दिन के कलेक्शन का अनुमान लगाते हुए कहा था कि यह फिल्म 6 से 7 करोड़ कमा पाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 7.05 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ यह 2022 की बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. 'एक विलेन रिटर्न्स' का ओपनिंग डे कलेक्शन बड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीकठाक जरूर है. 2022 में रिलीज हुई कई फिल्मों की ओपनिंग से बेहतर स्टार्ट इसे मिला है. इस साल आई 'हीरोपंती 2', 'अनेक', 'अटैक', 'जर्सी' और 'जयेशभाई जोरदार', 'राष्ट्र कवच: ओम' जैसी फिल्मों से बेहतर 'एक विलेन रिटर्न्स' की पहले दिन की कमाई है.

#EkVillainReturns reaps the benefit of franchise factor, opens better at single screens of mass pockets and Tier-2 centres... Metros - especially national chains - need to gather momentum... Day 2 and 3 crucial... Fri ₹ 7.05 cr. #India biz. pic.twitter.com/YeVUW1jyCV