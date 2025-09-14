एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, हत्या के इरादे से पहुंचे थे हमलावर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है. इस बीच में बड़ा खुलासा हुआ है. FIR में दर्ज बयान के मुताबिक दिशा पाटनी के पिता ने बताया कि बाइक सवार हमलावरों ने हत्या करने की मंशा से उनपर फायरिंग की थी. उन्होंने घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई.

पुलिस शिकायत में दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने बताया कि 12 तारीख की सुबह तकरीबन 03:30 बजे घर के पालतू कुत्तों ने भोंकना शुरू किया, जिससे उनकी नींद खुल गयी. जब बालकनी में आये तो घर के बाहर 2 लोग बाइक पर खड़े थे, पहचान पूछने पर एक बदमाश ने बोला मार दो इसे. उसके बाद बिना हेलमेट के बाइक पर बैठे एक शूटर ने पिस्टल निकली और मुझपर निशाना लगाया और गोली चला दी. जिसके बाद दिशा पाटनी के पिता ने बालकनी में बने पिलर की आड़ में फर्श पर लेट कर जान बचाई.

एक नहीं दो बार हुआ हमला?

जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर दो दिन में दो बार हमला किया गया है. पहली घटना 11 सितंबर की सुबह करीब 4:33 बजे और दूसरी घटना 12 सितंबर सुबह 3:30 बजे हुई. हालांकि पुलिस को 11 सितंबर को हुई वारदात का अब तक सबूत नहीं मिला है.

