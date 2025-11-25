धर्मेंद्र के निधन से टूटा डायरेक्टर, 'अपने 2' की बंद, बोला- उनके बिना नहीं हो सकती

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार, 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया. थिएटर्स में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 'इक्कीस' होगी. लेकिन एक और फिल्म थी, जिसमें वे नजर आने वाले थे. वो थी 'अपने 2'. इस फिल्म में देओल परिवार की तीन पीढ़ियां, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल, एक साथ आने वाली थीं. मगर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने साफ कह दिया है कि धर्मेंद्र के बिना यह फिल्म बनाना असंभव है.

नहीं बनेगी अपने 2

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा, 'अपने तो अपनों के बिना नहीं हो सकती. धरम जी के बिना सीक्वल बनाना नामुमकिन है. सब कुछ ट्रैक पर था, स्क्रिप्ट भी तैयार थी, लेकिन वे हमें छोड़कर चले गए. कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं. उनके बिना यह मुमकिन नहीं.'

कैमरा के सामने आना चाहते थे धर्मेंद्र

अनिल शर्मा पहले भी धर्मेंद्र के साथ 'हुकूमत', 'ऐलान-ए-जंग', 'फरिश्ते', 'तहलका' और 'अपने' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. 'अपने 2' की घोषणा कुछ साल पहले हो चुकी थी, लेकिन फिल्म फ्लोर पर नहीं जा सकी. ये साल 2007 में आई धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल स्टारर हिट फिल्म 'अपने' का सीक्वल थी.

फिल्ममेकर ने बताया कि इस साल अक्टूबर में उनकी धर्मेंद्र से आखिरी मुलाकात हुई थी. उस वक्त लेजेंड ने कहा था, 'अनिल, कोई अच्छी कहानी ला, अच्छी फिल्म करनी है… कैमरा मेरी महबूबा है, मुझे याद करती है. मुझे उसके सामने जाना है.'

अनिल शर्मा हुए इमोशनल

धर्मेंद्र के निधन पर अनिल शर्मा ने बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा, 'अभी तो संग था. अभी तो संग था, वो संग था. वो संसार का सबसे सुंदर इन्सां था. वो आसमान जमीन पर था, फिर से आसमानों का हो गया. जाने नहीं दिया दिलों ने उसे. यूं उठा हमीं से, उठकर हर दिल में ठहर गया. नजरों में था, मन में था. अब रूह में रब की तरह उतर गया. धरम जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक एहसास थे. दिलों ने जाने नहीं दिया… अब हर रूह में, हर मुस्कान में, हर याद में ठहर गए. आप हमेशा-हमेशा रहेंगे हमारे दिल में, सर आपकी गर्माहट, आपकी सादगी, आपकी रोशनी अमर है.'

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' होगी. इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म ठीक उनके निधन के एक महीने बाद, 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. धर्मेंद्र के जाने से बॉलीवुड में शोक पसरा हुआ है.

