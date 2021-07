जब स्टेज पर पहुंचे दिलीप कुमार, शाहरुख ने खुद बिछाया था रेड कार्पेट, यश चोपड़ा ने खड़े होकर दिया सम्म्मान

ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिग्गज अभ‍िनेता दिलीप कुमार ने दुनिया से विदा ले ली है. 7 जुलाई सुबह साढ़े सात बजे 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने हिंदुजा अस्पताल में हमेशा के लिए दुनियावी मोहजाल से खुद को अलग कर लिया. उनके गुजरने का अफसोस हर किसी को है.

इस कर‍िश्माई अभ‍िनेता ने फिल्मों में अपनी कलाकारी का कई सालों से ऐसा समा बांधा कि 98वें साल तक दिलीप साहब की तरफ हर व्यक्त‍ि इज्जत भरी निगाहों से उन्हें देखते थे. जब दिलीप कुमार किसी इवेंट में पहुंचते तो उसमें चार चांद लग जाता था. आम जनता से लेकर बड़ी-बड़ी हस्त‍ियां उनकी बहुत इज्जत करते थे. दिलीप साहब के निधन के बाद सोशल मीड‍िया पर एक वीड‍ियो वायरल हो रहा है जहां उनका रुतबा देखा जा सकता है.

शाहरुख ने स्टेज पर बिछाया रेड कार्पेट

इस पुराने वीड‍ियो में शाहरुख खान खुद अपने हाथों से दिलीप कुमार और सायरा बानो के लिए रेड कार्पेट बिछाते नजर आ रहे हैं. दिलीप और सायरा जैसे ही स्टेज पर आते हैं वे रेड कार्पेट पर चलते हुए मंच पर शाहरुख को गले लगाते हैं. दूसरी ओर यश चोपड़ा सहित तमाम सेल‍िब्र‍िटीज उनके मान में खड़े नजर आते हैं. ऐसा था दिलीप कुमार का रुतबा जो फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद भी कभी कम नहीं हुआ.

जब फिल्म की वजह से तनाव में थे दिलीप कुमार, सेट पर फाड़ ली थी शर्ट

The kind of Respect Dilip kumar sahab used to get 🙏. End of an era. #DilipKumar #DilipSahab pic.twitter.com/1BsYRUTbTW